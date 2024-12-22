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台灣屬於亞熱帶海島型氣候，終年溫暖潮濕，造就無數雷達般敏感的鼻子。亞東醫院耳鼻喉部醫師洪偉誠指出，近期耳鼻喉部門診患者絡繹不絕，抱怨早晨起床時連續打噴嚏，鼻子和眼睛搔癢難耐，甚至一到辦公室鼻涕就像水龍頭般止不住，桌上堆滿「衛生紙水餃」，這些都是過敏性鼻炎發作的典型症狀之一。洪偉誠解釋，「過敏性鼻炎」的臨床定義為鼻內黏膜接觸到過敏原後，由免疫球蛋白E（IgE）主導引發的發炎反應，進而產生一系列鼻部症狀。臨床上常見症狀包括：流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻癢或異物感，嚴重時甚至伴隨鼻音、眼睛紅癢、喉頭搔癢、咳嗽等症狀。洪偉誠表示，這些症狀不僅影響學習與工作表現，甚至可能干擾睡眠品質，對生活造成諸多不便，他補充，常見的過敏原包括塵蟎、黴菌、貓毛、狗毛、昆蟲及花粉等，台灣濕熱的氣候為塵蟎提供滋生溫床，因此塵蟎也成為臨床上過敏性鼻炎患者最常見的過敏原之一。如何控制過敏性鼻炎？洪偉誠指出，「預防勝於治療」，對於過敏性鼻炎患者而言，最重要的是減少過敏原的暴露。他提供以下四種方法來改善日常生活環境：將室內濕度維持在50%左右，有助抑制塵蟎及黴菌滋生。能有效減少室內懸浮過敏原，包括塵蟎及毛孩毛髮等。定期使用熱水清洗寢具，選用防蟎寢具，降低塵蟎接觸機會。減少使用容易藏塵的地毯、絨毛玩具和厚重布製窗簾，保持居家空間簡潔。洪偉誠提醒，若透過環境控制仍無法有效緩解症狀，患者應儘早至耳鼻喉科門診就診，接受專業醫師的評估與治療，避免症狀持續影響生活品質。洪偉誠進一步說明，臨床治療上針對鼻過敏常見的藥物包括口服抗組織胺、鼻內類固醇、鼻內抗組織胺、白三烯酸拮抗劑等。這些藥物各有其優缺點，患者應與醫師充分溝通後，選擇最適合的藥物進行治療，並遵循階梯式治療原則，逐步調整用藥。針對部分藥物效果有限或不願長期使用藥物的患者，洪偉誠認為，手術治療也是一種可考慮的選擇。主要分為下鼻甲微創手術：透過縮減肥大的下鼻甲體積，緩解鼻塞，改善呼吸狀況，或是鼻中膈鼻道成形手術，適合伴隨鼻中膈彎曲的患者，手術同時處理下鼻甲肥大及鼻中膈偏曲問題，達到最佳療效。洪偉誠強調，過敏性鼻炎雖然是常見的健康問題，但只要與醫師充分溝通，選擇適合自己的治療方式，相信也能揮別惱人的鼻塞、鼻水、噴嚏聲，迎來通暢清新的新鼻生。