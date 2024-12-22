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粉絲經濟當道，全球明星近年來舉行巡迴演唱會，門票「開賣即售罄」的一票難求情況卻也助長黃牛現象。中國福建有男子聲稱能「代購2024周杰倫演唱會」、安排現場志工等，藉此騙取人民幣12萬餘元，相當於新台幣51萬8千元等，最終遭當地法院判處有期徒刑3年1個月。根據中媒《澎湃新聞》報導，這起利用粉絲迫切求票心理的詐騙陷阱發生在今年3月至5月，當時一名福建省福州市倉康姓男子在網路散佈資訊，宣稱他能夠代購2024年周杰倫福州演唱會門票，並安排人員擔任演唱會內志工等方式，欺騙高中學生在學校擴散相關消息，而後騙取大批學生支付錢財換取入場周杰倫演唱會的機會。福建省福州市倉山法院指出，受騙的陳姓、余姓等人發現受騙後報警處理，詐騙金額總計約新台幣51萬8千元左右。法院審理認為康姓男子以非法佔有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪，判處其有期徒刑3年1個月，並處罰金2萬元人民幣。承審法官提醒民眾，購買演唱會門票或申請成為演唱會志工時，一定要選擇正規平台和官方管道，避開正規平台或要求私下交易的行為都極有可能是詐騙，同時也強調對於任何聲稱特殊通道或優惠的資訊都應當保持懷疑態度，特別是那些要求提前支付費用的情況。