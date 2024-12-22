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▲木村拓哉在老東家「傑尼斯事務所」爆出爭議後遲遲不願退社。（圖／KKTV）

▲木村拓哉（右1）過去曾是偶像團體SMAP的成員，但該團已在2016年解散。（圖／翻攝自Johnny's官網）

日本男神木村拓哉所屬的經紀公司，被譽為是「偶像王國」的「傑尼斯事務所」去年因爆出性醜聞爭議而遭到炎上，雖然現已改名為「星達拓娛樂」，但當時身為公司頭牌的木村拓哉卻仍遭到波及，雖然妻子工藤靜香苦勸他離開老東家，但木村拓哉卻沒有走人的意願，如今木村拓哉也終於鬆口，曝光不離開星達拓娛樂的內幕：「因為有粉絲的支持，我們才得以存在。」沒想到慘被粉絲罵翻。去年「傑尼斯事務所」在爆出醜聞後，木村拓哉一度失去廣告代言，還因在社群上曬出加害者強尼喜多川的座右銘而被罵翻，據悉當時工藤靜香不斷勸說木村拓哉退社，不過至今他卻仍留在星達拓娛樂，對此木村拓在近日在綜藝節目《請交給Snow Man來做吧》終於鬆口。節目中，木村拓哉被師弟Raul問了敏感問題：「現在和木村前輩在同一個事務所讓我感到非常安心，總是從中獲得力量，如果我是木村拓哉，退社可能會是一個更容易考慮的選項，而前輩選擇不退社的理由是什麼？」對於外界迫切想知道的內幕，木村拓哉也終於回應：「如果只考慮自己的話，也許應該退社，但這份工作不是光靠自己就能完成。因為有粉絲的支持，我們才得以存在，粉絲們投注的感情，是從我入社開始，也包含了社內的我們之間的互動關係，我覺得重點是在這裡吧。如果只考慮自己的話，確實退社會比較好，但我並未單純以個人為基準去考慮。」沒想到木村拓哉的這番回答，卻讓粉絲傷透心，不認同木村拓哉不退社的理由，更提及木村拓哉過往待過的偶像團體SMAP：「說是為了粉絲才留在事務所太讓我吃驚了」、「我不是喜歡傑尼斯的木村拓哉，而是喜歡SMAP的木村拓哉」、「如果真的為了粉絲，請你立刻退社」、「都沒顧慮已離開的4個團員的粉絲」、「我們還想看到SMAP復活。」