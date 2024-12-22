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▲統神表示，身穿黑衣的蹦闆人馬在《拳上》後台不斷攻擊他的頭部。（圖／記者李政龍攝）

▲統神vs蹦闆的《拳上2024》擂台大戰昨（21）日落幕，最終3位裁判有2位認為紅方蹦闆表現較佳，因此判定藍方統神落敗。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》賽後話題更熱！統神vs蹦闆拳賽落幕後，統神在後台遭蹦闆「抬轎黑衣人」包圍攻擊，對此，統神也在今（22）日直播還原當下情況，表示當下自己被3人拉住外套，想走也走不了。統神vs蹦闆拳賽昨（21）日在台北小巨蛋火熱開打，雙方打好打滿3分鐘6回合，最終裁判評分以統神58-56、56-58、55-59 由蹦闆取勝。統神今晚在直播回顧本次拳賽的種種細節，認為裁判不公，，至於使用蹦闆所說統神用18盎司拳套拿到「20萬元」，統神則認為是，是蹦闆方在情勒，不然拳賽都準備好幾個月了，這樣打不成，自己的確很需要錢。但統神最後也表示，包含拳套、賽制等等，自己都接受了，但對於還是很不滿也不理解。此外，在後台發生衝突的起因，是自己經過蹦闆的休息室時，突然無緣無辜遭嗆「賴皮豬」，他才回話「他X的誰說我要賴皮了阿」，結果雙方火氣就上來了，「第一個，我沒有嗆他們，他們先嗆，賴皮豬，是不是又要賴皮了。」隨後統神也不斷回擊「89啦」，隨後衝突畫面就爆發了，而統神在發生衝突的當下，其實想要離開，距離門也只剩一步，但當下被黑衣人至少3人拉住外套、衣領，才讓他想走也走不了。