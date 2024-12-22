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日籍巨星大谷翔平本季轉戰道奇，卻沒想到球季將開打前，貼身翻譯水原一平爆出涉賭遭開除，但或許也因此因禍得福，美國媒體透露，水原的離去，讓大谷需要「主動與人溝通，反而讓他成為了團隊的一員」，這道建築在道奇新隊友之間的「屏障」也不復存在。據《洛杉磯時報》報導，道奇教頭Dave Roberts曾說過，「直接與翔平交流是很困難的。」當時大谷在更衣室裡與隊友保持距離，僅在練習時互動，隊友們甚至都知道，要找大谷幾乎都要透過水原，因此形成了「屏障」。然而隨著涉賭事件的曝光，局勢徹底改變，水原的消失，讓大谷與其他隊友之間的障礙不復存在，Teoscar Hernandez回憶道，「雖然那情況不算好，但因為他需要自己主動與人溝通，反而讓他成為了團隊的一員。他可能感受到，即使在人生中最糟糕的情況下，我們這些隊友有多麼信任和支持他。」其中，最早主動靠近大谷的就是Hernandez，他教大谷簡單的西班牙語，也被球迷封為「西語老師」，大谷則回教他簡單的日語。美媒也回顧開季之初，隊內氣氛並非全然歡迎大谷，開幕戰時，更衣室內的媒體人數遠超過往，這影響了選手的賽前準備，老將們因此表達不滿，然而半年過去，一切都改變了，Kiké Hernández說，「隨著賽季進行，我們都更加了解他，他能做自己，這讓我感到高興，我想作為隊友，我們度過了一段非常愉快的時光。」而隱藏在大谷內心的「小男孩」也在跟隊友混熟之後跑了出來，牛棚大將Alex Vesia經常在飛機上坐在大谷旁邊，他爆料，「大谷睡覺的時候，整個身體會伸出到走道上，這完全就是普通人會有的睡相。」顯示彼此都相當信任彼此。