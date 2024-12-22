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野柳「女王頭」是臺灣最出名的海岸地景，因逐年風化面臨斷頸危機。如何有效減緩風化，延長這些美麗奇岩的壽命，這是北科大資源工程所教授余炳盛近十年來思索的課題，也是他去年初發起「漁村真本事－萬里野柳海岸地景保育與漁村文化永續」計畫的初衷。北科大113年USR成果展分享，數十位跨域師生以科技導入為出發點，結合自然與人文強項，共同協助當地保存珍貴地景，多方落實永續發展。計畫主持人余炳盛團隊研發「仿自然成因砂岩強化技術」，在不影響奇岩外觀的前提下，師生到野柳地質公園針對特定蕈狀岩持續進行循環補強。團隊所研發的強化方式結合地質學與材料科學，透過液體噴灑，使補強的藥劑能滲透進岩石內部，不只是留存表面，真正達到填補強化的作用，希望最大限度維持自然景觀的原貌。北科大分享，為了監測這項技術的實際效果，同時監控蕈狀岩風化侵蝕的速率，土木工程系教授張哲豪團隊運用3D雷射掃描儀器建立岩石資料庫，搭配運算及分析發現，奇岩的補強施作側相較於非施作側，可有效降低風化速率降低至十分之一。這樣的補強成果，獲得北海岸及觀音山國家風景區管理處、野柳地質公園的肯定，本年度已擴大奇岩補強數量至三座。另一方面，近年日本海底火山噴發，岩漿遇海水急速冷卻，造成大量浮石漂流到北海岸漁港，影響漁船航行，打撈後也變成擱置的廢棄物。北科大資源所團隊思考如何「化浮石為恩典」，經種植實驗發現，浮石為效果良好的有機土壤肥力改良劑，有助於植物生長，目前正持續研究不同的浮石比例配方對植物生長的影響。同時，資源所團隊也提出以浮石作為節能建材的構想，協同土木系團隊運用浮石、碎石與燒結陶粒作為搭建節能屋的粗骨材，並監測三座節能屋的環境特性，最後由環境工程與管理研究所教授胡憲倫團隊，透過生命週期評估（LCA）及碳足跡評估，分別探討、比較及驗證浮石作為建材的環境效益。北科大也從社會關懷的角度切入，探討漁村人口老化、文化流失、產業更迭等議題。其中，野柳國小漁事文化館原為該校教學空間，因陳舊及文物遷移等原因需要重新規劃，文化事業發展系副教授陳涵秀以校方既有資源及漁村文化為基底，帶領研究生重新構思，更新規劃此空間為「永續海洋文化教育體驗館」，已於今年底正式啟用。開幕活動「廢盡心思．海廢創生」由文發系學生帶領小學生，從海廢浮石著手認識保育海洋生態的永續發展目標，並運用浮石進行足浴球DIY課程，協助孩子對環境議題有進一步的認識，也讓浮石再利用的形式有更多可能。文發系副教授張怡敏則藉由課程導入，引領同學場域踏查及口述訪談，將野柳店家特色產品帶回臺北參與文創市集活動，協助提高漁村特產在都會區的能見度，此外，更運用北科大與泰國盟校朱拉隆功大學的文化交流網絡，拍攝製作在地特產行銷影片、帶領盟校師生參訪野柳地質公園、合辦在地食材體驗營、景點與菜單泰文翻譯設計等，希望強化野柳地質公園及在地店家的國際鏈結，為拓展國際觀光與地方經濟振興，善盡一份心力。