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▲休葛蘭在《異教詭屋》扮演讓人容易卸下心防的大反派「里德先生」。（圖／車庫娛樂）

▲《異教詭屋》為A24今年在北美最賣座的恐怖片。（圖／車庫娛樂）

《異教詭屋》（Heretic）由史考特貝克（Scott Beck）和布萊恩伍茲（Bryan Woods）執導，由美國知名廠牌「A24」出品。於美國上映時榮應全美票房冠軍，全球票房已超過四千四百萬美金。《異教詭屋》故事描述一對年輕的摩門教女傳教士，巴恩斯和帕克斯頓，她們因為傳教而意外踏進詭異的里德先生（休葛蘭 飾）的家，沒想到對方是一個以半無神論包裝，自己建立一套異教信仰的瘋子，他設下一連串針對傳教士信仰的考驗，一開始她們以為自己必須要用盡腦力才能逃出小屋，後來事情逐漸失控……。導演搭擋貝克和伍茲在隨片宣傳時，強調本片的靈感是《接觸未來》（Contact，1997）、《雄才怪傑》（Inherit the Wind，1960），前者是茱蒂佛斯特、馬修麥康納恩飾演的外星人電影，後者是史丹利克萊瑪執導、改編自舞台劇的好萊塢老片。似乎跟後來諾蘭火紅的《星際效應》有異曲同工妙，《接觸未來》描繪一則女科學家穿越時空接觸外星人的故事，女科學家的計畫被NASA遺棄卻意外獲得癌末富豪資助，而這個起死回生的計畫，源自於當年希特勒為1936年柏林奧運開幕的致詞，穿越電離層抵達織女星的無線電波，居然獲得宇宙遠方的訊號回覆；解碼後，那是一個邀請，是建造穿越蟲洞的機器的藍圖，邀請人類接觸外星人。《雄才怪傑》則是以美國麥卡錫主義時代為背景，知名律師為了保護他的委託人，一名在學校教授達爾文《演化論》的教師，免於保守小鎮政治家霸凌，這名政治家是三屆總統候選人和聖經學者。無論《異教詭屋》的靈感是哪部片，是《雄才怪傑》回應麥卡錫時代對知識分子言論審查的寒蟬效應，或者《接觸未來》並不明顯的二戰傷痕、對冷戰時期美國太空競賽的批評，《異教詭屋》確實都必須要被觀眾和評論家，以比他劇情表面更深的當代政治框架去理解。但或許當代的觀眾不能。我們或許還是只能迷失在好萊塢的產業八卦，還有電影中一則則像是AI從內容農場隨機抓取的知識。貝克和伍茲在片中加入了，一些看起來很潮的詞彙：「模擬理論」（我們的真實世界是假的，我們可能都只是NPC）、「迭代」（流行文化的致敬，文本一次次改編後的稀釋）、「三教同源」（宗教其實也有迭代）、「超大號保險套」、「內置避孕器」、「摩門教女性的魔術內衣」、「大富翁最早的發源者」（左翼女性主義者Lizzie Magie）、「電台司令名曲〈Creep〉其實是抄襲」，而摩門教的神秘色彩，讓這部宗教「剝削」電影，可以有更多看似對哲學、女性主義、文化研究的討論有置喙的空間。同時，貝克和伍茲也強調自己大量「田野」訪問摩門教徒，讓故事更具說服力，他們也諮詢了片中表現亮眼的超新星蘇菲蔡徹 （Sophie Thatcher）、克洛伊伊絲特（Chloe East），兩位女星都各自有擔任摩門教徒的經驗。不過選角方面，最亮眼的還是力求轉型的休葛蘭，明年回歸《BJ單身日記3》在即，休葛蘭在本片以反派主角的形象深植人心，更憑藉此片獲得廣泛奧斯卡獎季提名討論。休葛蘭自己上遍各家節目，談到自己曾經受夠好萊塢的桎梏，演這個角色解放了他。說到解放.......貝克和伍茲這對夥伴，明顯是在產業熬很久的類型片男子雙搭檔。貝克和伍茲最廣為人知的作品是《噤界》（A Quiet Place，2018）劇本，這是他們熬了很久的結果。《噤界》賣給片廠後，片廠找了大導演麥可貝監製、大明星來當導演。賣掉自己生涯得意之作，儘管不能入股續集，卻換得了幾個業界很不錯大金主投資後面電影的機會。兩部成績不怎樣的電影後，他們甚至製作了大成本科幻商業片：《65：恐怖行星》。該片成本四千萬美金（超過一千萬就不是獨立片！），由山姆雷米（Sam Raimi）監製、亞當崔佛（Adam Driver）主演，最終由索尼發行，票房慘淡。《噤界》現在被視為是好萊塢演員約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）成功轉型導演之作而廣為人知。某種程度上，卡拉辛斯基加入發展這個宇宙之後，已經把「噤界」宇宙IP據為己有。《噤界》兩集續集，只有麥可貝和卡拉辛斯基是製片，多半是可以分潤；我不敢說這對《噤界》宇宙最原始的編劇，把這種情節放入了《異教詭屋》那個熟稔、挑釁、批評別人掠奪、自己卻已在建立宗教的狂人身上。同樣靠恐怖片出道，如今成為大腕的導演，像是《逃出絕命鎮》（Get Out，2017）喬登皮爾、《宿怨》（Hereditary，2018）艾瑞艾斯特，其實導演搭擋貝克和伍茲出道更是早他們一些，他們還有其他作品，等了很很多機會，當年沒有「A24」，他們的努力體現了典型的好萊塢白人男性編劇/導演，努力跟「獅門」、「Sierra / Affinity」、「FilmNation」這些「溫斯坦時代」大腕公司廝耗的好萊塢產業金字塔。沒有走在時間點上的努力，讓他們的青春蹉跎了一些。好運遲到一些，晚些拿到片廠綠燈，讓他們導演自己原創作品、拍了商業大片。《異教詭屋》英文片名「Heretic」，就直白的吿訴你，這部片要抓住「異教徒」的概念。信仰的懷疑論，最具有「臭名」的商業作品自然是《達文西密碼》，這才是你看《異教詭屋》可能最早聯想到到的典故。《達文西密碼》誕生於前#MeToo年代，當年自然沒有「消費女性主義」的指控，如今《異教詭屋》把故事放入恐片框架，把「異教」英雄變成狂徒，把基督教歷史置換成更富神秘色彩的摩門教。再加上片中大量的女性主義、流行文化的典故，你可能會覺得他玩弄性別不夠高明，僅只是尊重而已，但你不會否認，這部「A24」出品、包裝過的「類型片」可以說是「趣味十足」。只要你接受、甚至有點嫌棄當今「大片廠恐怖片」其實都不可能太「政治正確」，但又有這方面壓力。就算從最憤世嫉俗的角度來說，《異教詭屋》其實成績還可以；對我而言，這部片比當初看《逃出絕命鎮》愉快。畢竟，《異》應該是《65：恐怖行星》垮了之後，他們手上幾個在市場上等賣，甚至已經有部分投資人願意在片場認購前投錢的，「超小成本」作品（大約是《65：恐怖行星》這部科幻片的八至十分之一的成本）。與「A24」的合作，目前全球四千四百萬美金的票房，以目前成果來看肯定是是能讓生涯持續有一定程度「小推進」，堪稱雙贏。我的疑惑是，《異》全片基本上只有一個小屋場景，卻不讓人無聊，在劇本階段為什麼「更大一點」的片廠還是不要呢？⋯⋯這當然是另外一個問題，我比較感興趣的卻是，作為「A24」今年正式轉型的大年，這部片如何體現這間公司現在的定位：專收這種美國好萊塢工業中，卡在獨立製片之上，卻又是片廠用過，或冷凍過的階段的導演，收完之後改良成一種能賣出質感、潮流，卻能賣座的作品。「A24」什麼都要，要小品，卻要賣座，要質感，又要商業。他們大量買夾在中間「被遺棄產品」，賭成功率。純商業操作。《異》請來休葛蘭，也是一個很好的觀察點。導演讓他用他眾所熟悉的英國腔，和他想突破的好好先生、喜劇形象，來演繹這個摩門教雙女傳教士，被監禁美國荒郊恐怖地下室的「密室恐怖」。這種密室逃脫的故事，是不是如今成名的大導演有好幾個都拍過？大衛芬奇的《顫慄空間》、奈沙馬蘭《分裂》。當然我們很難明確地去連結，前兩者的「密室恐怖」與「剝削電影」長年的傳統，究竟是合作、改良，又或者《異教詭屋》純粹就是一個看起來台詞比較文青、血腥點比較少的《奪魂鋸》。畢竟《奪魂鋸》更「剝削」一點，《異教詭屋》比較賣質感、演員演技、台詞耍文青氣味（或者男性說教）。電影圍繞，兩個各自在不同層面信仰不夠堅貞的「傳教士」，和一個更明顯是「異教徒」的無神論者。後者用接近騷擾、看似哲學的口氣，進行一種「比較文明的」霸凌，然後電影拖到最後二十分鐘，在用比較文雅的、比較不《長腿》的方式，賣一種看似比較基本功扎實的，或者「更像藝術片」一點的撒旦教信仰的影像，給了一個不真的過癮的虐殺、逃生，來揭開邪教教主的詐騙真相。其實，我們又很難把《異》踢出「華麗恐怖」、「密室恐怖」的行列。至於本片最後五分鐘轉折，即便有效，卻在轉折後的最後幾個鏡頭叫人失望的草率收尾，也凸顯了作品在連結大世界、作者內心信仰上的失聲、失能，教評論者很難只用作者生平後設敘事幫他們圓場。至於比較《異》是否比《窒友梅根》、《長腿》、《鬼聖胎》、《寶可噩夢》、《血腥瑪辛》，更藝術、更商業，這些電影哪個比較「正宗」類型片，哪個又其實比較「寫實」一些，而哪部又才是「真正剝削片精神」，梳理這些類型片歷史完全不是本文的用意。行文至此，我或許已經在批評《異教詭屋》是某種「華麗恐怖」的濫觴，這種「A24」為首，大量讓當今「高級」觀眾買單的另類恐怖風潮，我在「Neon」的超賣座恐怖片《長腿》也以曖昧的文句批評、反思過，「華麗恐怖」的光環究竟是來自導演生命故事，還是來自劇本本身，一部部經過產業金字塔無情、嗜血淘汰後，留下來的珍寶。還是來自什麼？純商業操作？如果說這兩位聰明過人，在產業耕耘已久的異性戀男導演，在本片設計了兩個女傳教士，各自有各自的問題，是為了讓觀眾出來戲院後爭論「誰才是」信仰不夠堅貞的異教徒，那昭然若揭的答案自然就是，我們總要情不自禁的後設得問，製作怎樣一個製作，對這對創作搭檔來說才是真心過人。或者，當今是怎樣的美國，走過波灣、反恐戰爭、金融風暴、疫情、BLM、#MeToo，這怎樣的資本主義世界，他們才能真心吐露心聲？我仍舊相信貝克和伍茲用有趣的「大富翁」隱喻，以被掠奪的大富翁原始女性主義作者，延伸到用「迭代」的本質就是掠奪。用宗教信仰，談資本主義、女性主義的核心，最後進而或許碰觸到一點，美國現在最難處理的猶太人處境。這些都是他們有一天蛻變成能在電影史留名、具有反思能力的「作者導演」的潛力。就像，《逃出絕命鎮》到《不！》，喬登皮爾都能堅持著用改良黑人剝削電影精神，來找到一條製作純粹電影體驗之路。《異教詭屋》的有趣不在其背叛劇情電影的教條，也不真的服膺了剝削電影的愉虐快感。這樣說吧，無論未來誰出價過、誰得手這個曾創造《噤界》原創奇蹟的寫手的下一部新作，是A24、索尼或華納，這兩位兩個男性作者都不可能再像過去，只因為懂在電影中多放花招，就能自比自己是兩個純潔的傳教士；兩個信仰尚未堅貞，但因為動人情誼，因此跨越了噁心殺人犯信仰考驗的純潔人類。對我而言，是某種躲藏在剝削「菜鳥傳教士」故事背後，整個美國好萊塢產業對於「新銳」的迷思，就像導演讓休葛蘭的角色在片中玩弄的某種異性戀男性類型片的「處女迷思」，使貝克和伍茲自己也不（是）新（銳）了。他們是抱持哪種滄桑，以什麼階段的視野在看被他們剝削的角色呢？而，「A24」現在屢屢推出這種好看，但無法真正卓越的電影，顯現他們的經營模式搖擺不定，這個當初收納了《牧師的最後誘惑》，獲得各方好評的品牌，如今只是又一個好萊塢岌岌可危的時刻，反咬自己尾巴的銜尾蛇形象商人。末日當前，商業世界比電影中更像剝削電影，你又能怪誰？即便如此，我還是能一相情願地相信電影。相信貝克、伍茲的生涯會走得更長久，和其他一個個因為只有低迷成本，製作出讓他們起飛的「有點華麗的小品恐怖片」的導演們，他們都可能是未來的Matt Reeves、Jordan Peele、Ari Aster，履歷乾淨、經營深厚、懂企業經營，能跟廠牌資金搏鬥，能引領觀眾視野的真正作者。而他們不只是另一個曾經上岸、又淺下水面，已拍過片廠，又回頭跟新勢力A24結盟的導演。一個又一個前仆後繼，就像一個又一個平庸的好萊塢電影台會出現的、Netflix上架後就讓人忘記的片子的，壞人。註：《噤界2》完全為John Krasinski原創故事，他還參與製片，《噤界3》Krasinski即便只是編劇，還是順理成章成為（可以分潤的）製片人之一。《噤界》三集都有麥可貝掛名監製。●作者：沈怡昕／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com