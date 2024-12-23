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美國聯邦上訴法院，近日針對北京字節跳動須在明年初前出售TikTok一案，裁定維持原有決定，引發TikTok不滿，不只要求上訴法院暫停執行該裁決，還向美國最高法院再次提出暫緩執行的要求，就連TikTok執行長周受資，也為了此事前往佛州海湖莊園，與美國候任總統川普（Donald Trump） 會晤。而川普本人則在22日發聲，贊成允許TikTok在美國繼續營運一段時間，畢竟他在競選總統期間，也在該社群平台上獲得了數十億次瀏覽。綜合外媒報導，美國國會4月通過法案，以國家安全為由，要求TikTok的中國母公司字節跳動，限期「剝離」該程式，如果美國法院再不做出對字節跳動有利的裁決，TikTok將在當地時間1月19日（川普就職前一天），在美國被禁止營運。川普週日在亞利桑那州鳳凰城，出席保守派年度活動「AmericaFest」時表示，TikTok給他展示了一張圖表，內容是他在競選期間創紀錄的瀏覽量，數字看起來非常漂亮，有數十億，所以他認為值得讓TikTok在美國再保留一段時間。川普的此番言論，是迄今為止他針對TikTok退出美國市場，所發出的最強烈信號之一。不過目前尚不清楚川普要如何撤銷TikTok的「不賣就禁」法規，畢竟該禁令已在國會獲得壓倒性通過。針對TikTok的禁令，源於美國司法部認為，中國對該平台的控制程度，已對美國的國家安全構成持續性威脅，這一立場也得到了大多數美國國會議員的支持。對此，TikTok則回應，美國司法部對平台與中國政府的關係陳述是錯誤的，強調TikTok包含用戶個資在內的重要資訊，都是儲存在美國甲骨文公司營運的雲端伺服器上，會影響美國用戶的內容審核決策都是在美國做出的。