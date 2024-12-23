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美軍中央司令部21日發表聲明，聲稱一架從杜魯門號航母（USS Harry S.Truman）起飛的美軍F/A-18大黃蜂戰機，當天在紅海上方進行任務時，被美軍巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg）誤擊，所幸機上2人及時彈射逃生，只有受到輕傷。不過葉門胡塞武裝組織（Houthis，也稱青年運動）22日則宣布，對一艘美國航空母艦發動了大規模攻擊，並擊落一架F/A-18大黃蜂戰機。綜合《中東觀察》等外媒報導，葉門胡塞武裝發言人薩雷亞22日發表聲明，聲稱針對部署於紅海的杜魯門號航母及其隨行艦隻，發射了8枚巡弋飛彈和17架攻擊無人機，對敵方造成重大干擾，並迫使敵機從葉門領空撤退。薩雷亞在聲明中說，該組織在此次行動中，擊落了一架美國F/A-18戰鬥機，當時對方正試圖攔截胡塞的飛彈和無人機，此說法明顯與美軍中央司令部所說的不符。自從去年10月，新一輪以哈衝突爆發以來，葉門胡塞組織便頻繁在紅海使用無人機和飛彈攻擊目標，藉此聲援哈馬斯並要求以色列停止在加薩走廊的軍事行動。英美聯軍亦多次對胡塞組織發動空襲，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也強調，以色列將與美國一起採取行動，繼續打擊胡塞組織，指控胡塞威脅全球航運和國際秩序。