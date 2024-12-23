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▲熱帶性低氣壓TD30最快今日下半天就會增強，成為今年第26號颱風「帕布」。（圖／中央氣象署）

▲未來一週天氣有2波冷氣團影響，聖誕節是天氣最好的一天。（圖／中央氣象署）

中央氣象署觀測，今（23）日清晨全台最低溫落在苗栗縣大河的7.3度。氣象專家林得恩透露，今年第26號颱風「帕布」最快今日下半天就會生成，將會讓台灣各地水氣明顯增加，出現間歇性陣雨，直到明日下半天才會逐漸減少。今日清晨最低溫為苗栗縣大河7.3度，林得恩指出，近期水氣增多，今日至明晨3000公尺以上的高山仍有結冰、發生霧淞或零星降雪的機會。另外，林得恩表示，熱帶性低氣壓TD30最快今日下半天就會增強，成為今年第26號颱風「帕布」，未來將朝西，繼續往中南半島前進，對台灣並無直接的影響，卻有間接影響。林得恩預估，準帕布颱風的外圍環流所帶來的水氣，特別是中高層的水氣，將循環境流場導引向北抬，並在今日至明日上半天接近台灣。包括中南部在內，各地的水氣將明顯增加，也都會有間歇性陣雨的情形發生。