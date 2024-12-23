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美國準總統川普（Donald Trump）22日批評，巴拿馬運河不應對美國海軍及商船收取高昂費用，形同對美國「敲竹槓」，甚至威脅若不降低過境通行費用，巴拿馬就應該將運河還給美國。對此巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）則回嗆，運河主權會一直屬於巴拿馬。穆利諾透過聲明強調，運河及毗鄰區域的每一平方公尺，永遠都是屬於巴拿馬的，巴拿馬對其主權和獨立沒有談判空間，美國在1977年簽訂的條約中，也已經承認巴拿馬對運河及運河區的主權，還在1999年12月31日將運河完全交還給巴拿馬，巴拿馬收回運河一事也獲得國際社會的廣泛支持。穆利諾指出，數代巴拿馬人為了爭取國家的主權和尊嚴，付上了生命的代價，如今運河在巴拿馬人的自主管理下，已成為國家不可剝奪的重要財產。另外，針對川普質疑，中國在該區域的影響力令人擔憂，穆利諾則回應稱，運河營運不受任何外國勢力控制，中國對此也沒有任何影響力。目前尚不清楚，川普要怎麼做才能重新獲得對運河的控制權，報導指出，這也不是他第一次公開考慮擴張美國領土，在第一任期時，川普就曾表示，有興趣購買丹麥的自治領土格陵蘭島，但馬上就遭到丹麥當局的公開拒絕。