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▲統神（右）賽前足足甩掉14公斤，意志力過人，但《拳上》之戰敗給蹦闆。（圖／記者李政龍攝）

▲Toyz去年在《拳上》大戰鍾培生，兩方最終激戰四回合，Toyz落敗。（圖／ JPEX提供）

知名實況主、網紅統神（張嘉航）和蹦闆（呂育銓）的《拳上》擂台對決話題不歇，雖然統神以55:59敗北，但有網友認為統神比他的死對頭、也曾經參賽的Toyz（劉偉健）強太多，甚至不輸蹦闆，並點出原因，如打完全場、瘦身有成、獲得優渥酬勞，引來大多數人附和：「統神真的猛！」一名網友在PTT以「統神能撐到這樣已經能算贏了吧」為題發問：「統神比Toyz強多了！撐完整個6回合，不管分數如何，統神這樣已經算贏了吧？」指出統神除了體力驚人，續航力比預期還要強，事前透過飲食控管、大量運動從113公斤減重到99.6公斤，加上參賽酬勞，可說是最大贏家，「減肥賺了健康，還賺了出場費，大家覺得呢？」貼文一發布，獲得大批網友留言表示認同，「對，真的感人」、「反觀館長不敢跟金剛刀（前格鬥選手）打一場」、「要是拿一樣拳套，蹦闆一定倒」、「前三回合都贏吧」、「現場賴皮效果超讚」、「贏得健康，可以啦」、「體力超猛，但明顯策略錯誤，分數太吃虧了」、「統神怎麼看都贏，場內場外贏麻了」、「統神那個搖閃我看到雞皮疙瘩」、「不是撐不撐的問題，有效擊打就是統神贏，不過裁判會這樣判完全不意外」、「我大統神沒有輸」、「可惜了！統神很強了！」Toyz去年和有「香港電競之父」封號的鍾培生參賽《拳上》，雙方原定6回合分出勝負，不過鍾培生一路領先到第四回合，Toyz明顯體力耗盡，最終鍾培生被裁判判定TKO（技術性擊倒，Technical Knock Out）Toyz，贏得比賽。