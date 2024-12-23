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新北市八里區中山路二段一處民宅，21日晚間18時許發生一起死亡意外，一對經營早餐店的老夫妻，被發現倒臥在屋內的房間，救護人員到場發生失去呼吸心跳，送醫搶救仍舊宣告不治，警消初判疑似一氧化碳中毒。據了解，死者為一對夫妻，兩人同為69歲，事發地點為一樓早餐店，平時夫妻倆將住家兼當早餐店經營，21日下午時監視器還拍許亞兩人正在整理店面，不久後友人到訪竟發現老夫妻倒臥在床上失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍回天乏術。警消在現場發現窗戶緊閉，不過裝設在屋內的熱水器為屋外型，現場並未測得一氧化碳數值，經抽血檢驗後，卻在女性死者體內驗出血中含有一氧化碳的數值，疑似因老夫妻洗完澡後回房睡覺，室內不通風才會導致悲劇發生。警方指出，案發現場經鑑識人員採證檢視，並無外力介入及打鬥痕跡，疑似為一氧化碳中毒，初步排除他殺可能，已通知家屬製作筆錄並報請檢察官相驗，以釐清死因。對此，警方呼籲民眾使用燃氣熱水器、取暖設備時，應確保環境通風良好，以免發生類似憾事。