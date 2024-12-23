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▲《拳上2024》在小巨蛋開打，統神vs蹦闆的主秀，最終判定由蹦闆獲勝。（圖／記者李政龍攝）

▲統神配戴18盎司的拳套在《拳上2024》大戰蹦闆，職業賽評坦言對統神是一大劣勢。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》21日晚間開打，「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓的精彩對戰，最終以比分59:55統神輸蹦闆告終。對此，統神當下就不滿怒嗆不公「你們裁判怎麼判的啊？」他今（23）日深夜12時許直播復盤後，更是一路氣到凌晨5時30分，在臉書再度發文細數不服輸的原因，盤點出6回合中共有14處詭異判決，「請問有主裁判可以這樣判的嗎？是不是有接到什麼指令？我真的很懷疑。」統神今日凌晨5時30分在臉書發文，直呼自己有些話不吐不快，他在打完《拳上》後，雖然不服氣、不認同裁判的判決，但也願意接受失敗事實，「直到有越來越多人包刮我聽到的尼克星、鐘培生生可可，都覺得我是贏的」，讓他越來越不服氣，因此深夜12時許才決定開直播復盤整個賽事。統神直言，邊裁判認定他以55:59比分輸給蹦闆，等於在6回合中輸了5回合，但他自認「我1、2、4、6回合都贏3小贏或平手5輸」。統神復盤，主裁判更是非常非常誇裝，統神統計出明確的時間點，類似情形在整場賽事出現超過10次，相反地裁判卻嚴格抓他低頭，更何況他多次打到蹦闆無法還擊，對方卻一次都沒有。統神怒喊，比賽時沒辦法注意，直到看復盤後真的非常生氣，希望更多拳擊界的大老或專家幫忙評評理，最後還不忘因先前直播向鄰居道歉，「我真的太生氣了，導致影響住區安寧，抱歉。」《拳上2024》統神對決蹦闆的拳賽21日晚間在台北小巨蛋開打，雙方打好打滿3分鐘6回合，最終裁判評分以統神58:56、56:58、55:59宣判蹦闆取勝，卻也引爆了各界針對裁判的質疑。針對這場賽事，當晚也到現場觀賽的《拳上2023》主賽事「前輩」鍾培生指出，自己與第一位裁判給統神58:56勝的看法相同，57:57平手也是接受範圍內，第二位裁判給56:58也能理解，但最後第三位裁判評統神55:59蹦闆，這代表統神只贏一回合，「第三位裁判明顯不公或不專業」。職業賽評立技瘋阿飛則坦言，18盎司拳套放在體重99公斤的統神身上，確實是一大劣勢，正式比賽幾乎沒看過選手用18盎司拳套應戰，需要給撐完6回合的統神「大大的尊敬」。而現場3位裁判有1位給統神分數優勢，表示該名裁判比較重視「統神重擊」的打擊效果，但另外兩名裁判可能就是著重在「有效打擊」次數，因此拳擊裁判都是奇數位，雖然評分多少包含主觀意識，但還是有一定的專業度。