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▲在《夜市王》最新一集海鮮主題當中，寧夏夜市派出「章魚燒」應戰，最終無法獲得評審青睞，全數給出第7名成績，寧夏夜市無緣決賽。（圖/YT@夜市王）

▲第一屆《夜市王》決賽名單出爐，晉級的包括「南機場夜市」、「一中商圈」、「東大門夜市」以及「瑞豐夜市」。（圖/YT@夜市王）

▲花蓮東大門夜市在海鮮主題派出「無刺白帶魚捲」攤位應戰，獲得觀眾一面倒好評，東大門夜市也成為本屆賽事黑馬，以第三名之姿晉級決賽。（圖/YT@夜市王）





全新美食實境競賽節目《夜市王》節目日前播至第六集，第二階段在比完海鮮主題之後，最終決選出4家夜市進入決賽，將來角逐誰才是真正的台灣夜市霸主。而在最新一集當中，擁有許多美食的寧夏夜市爆冷遭到淘汰，不少老饕都感到非常可惜，而擠進決賽的名單中，位於花蓮的東大門夜市被觀眾是認為最大黑馬，不僅端出的料理都非常新奇，最終也以第三名成績進入決選階段！在《夜市王》最新一集當中，第二階段最後的主題，7家夜市將以「海鮮」來定生死，在該主題結束之後，也會選出四家夜市進入最後的決賽，，娘娘也給出第三名的評價，而第二階段經過甜點、牛肉、海鮮三個主題的比拼之後，加上第一階段蚵仔煎、臭豆腐、雞排分數後，其中南機場夜市在第二階段三項主題都獲得不錯的成績，南機場管委會會長林督欽在節目受訪時就表示：如今南機場夜市真的以第一名之姿進入決賽，林會長所說最厲害的3個攤位將會帶出什麼好料，令觀眾期待。而在《夜市王》決賽名單出爐之後，有觀眾也發現花蓮東大門夜市其實非常強，在第二階段甜點、牛肉以及海鮮的主題表現令人為之一亮，像是在最新一集當中，想知道誰是台灣夜市最強霸主，接下來也要繼續鎖定《夜市王》決賽階段囉！