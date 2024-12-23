全新美食實境競賽節目《夜市王》節目日前播至第六集，第二階段在比完海鮮主題之後，最終決選出4家夜市進入決賽，將來角逐誰才是真正的台灣夜市霸主。而在最新一集當中，擁有許多美食的寧夏夜市爆冷遭到淘汰，不少老饕都感到非常可惜，而擠進決賽的名單中，位於花蓮的東大門夜市被觀眾是認為最大黑馬，不僅端出的料理都非常新奇，最終也以第三名成績進入決選階段！
海鮮主題廝殺戰！寧夏夜市評審評比第七名淘汰
在《夜市王》最新一集當中，第二階段最後的主題，7家夜市將以「海鮮」來定生死，在該主題結束之後，也會選出四家夜市進入最後的決賽，其中寧夏夜市派出「先來厚到章魚燒」應戰，結果因為海鮮的佔比太少，還被評審曾志偉調侃：「找不到章魚塊」，最終包括娘娘、韓勾A金針菇在該主題都給寧夏夜市第七名的墊底分數，無緣晉級決賽。
而該主題的冠軍，則是由台北南機場夜市的「烤魚」拿下，一大尾200元的烤魚經濟實惠又美味，獲得曾志偉、韓勾A金針菇的大力讚賞，表示食材新鮮又烤得好吃，娘娘也給出第三名的評價，最終南機場夜市靠著18分大進補，遙遙領先其他家夜市直接殺進決賽。
《夜市王》決賽4家夜市名單！南機場夜市主委策略成功了
而第二階段經過甜點、牛肉、海鮮三個主題的比拼之後，加上第一階段蚵仔煎、臭豆腐、雞排分數後，最後晉級決賽的名單也在第六集產生，前四名的夜市包括「南機場夜市（81分）」、「台中一中商圈（68分）」、「花蓮東大門夜市（65分）」以及「高雄瑞豐夜市（56分）」，而被淘汰的名單則為「新北樂華夜市（53分）」、「台南花園夜市（53分）」以及「台北寧夏夜市（46分）」。
其中南機場夜市在第二階段三項主題都獲得不錯的成績，南機場管委會會長林督欽在節目受訪時就表示：「其實我是把最厲害的擺在後面，生意太好了太忙了，你要邀請攤商，攤商有點意願低落，那如果說讓他參加決賽，可能就會刺激他一下，曉以大義，讓他一定來參加。」如今南機場夜市真的以第一名之姿進入決賽，林會長所說最厲害的3個攤位將會帶出什麼好料，令觀眾期待。
《夜市王》決賽名單出爐！東大門夜市觀眾公認最大黑馬
而在《夜市王》決賽名單出爐之後，有觀眾也發現花蓮東大門夜市其實非常強，在第二階段甜點、牛肉以及海鮮的主題表現令人為之一亮，像是在最新一集當中，大家的料理都是夜市基本常看到的食物，但東大門夜市出的菜色是「無刺白帶魚捲」，讓各個評審都驚呼：「沒吃過這種東西」！
不少觀眾都紛紛回應「沒逛過東大門夜市....看完《夜市王》超想去逛看看」、「東大門夜市的料理都好特別，有結合當地文化特色的感覺」、「東大門夜市真的是最大黑馬欸，晉級決賽實至名歸」、「看完《夜市王》最想逛的就是東大門夜市，明年一定安排行程去旅遊！」想知道誰是台灣夜市最強霸主，接下來也要繼續鎖定《夜市王》決賽階段囉！
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在《夜市王》最新一集當中，第二階段最後的主題，7家夜市將以「海鮮」來定生死，在該主題結束之後，也會選出四家夜市進入最後的決賽，其中寧夏夜市派出「先來厚到章魚燒」應戰，結果因為海鮮的佔比太少，還被評審曾志偉調侃：「找不到章魚塊」，最終包括娘娘、韓勾A金針菇在該主題都給寧夏夜市第七名的墊底分數，無緣晉級決賽。
而該主題的冠軍，則是由台北南機場夜市的「烤魚」拿下，一大尾200元的烤魚經濟實惠又美味，獲得曾志偉、韓勾A金針菇的大力讚賞，表示食材新鮮又烤得好吃，娘娘也給出第三名的評價，最終南機場夜市靠著18分大進補，遙遙領先其他家夜市直接殺進決賽。
《夜市王》決賽4家夜市名單！南機場夜市主委策略成功了
而第二階段經過甜點、牛肉、海鮮三個主題的比拼之後，加上第一階段蚵仔煎、臭豆腐、雞排分數後，最後晉級決賽的名單也在第六集產生，前四名的夜市包括「南機場夜市（81分）」、「台中一中商圈（68分）」、「花蓮東大門夜市（65分）」以及「高雄瑞豐夜市（56分）」，而被淘汰的名單則為「新北樂華夜市（53分）」、「台南花園夜市（53分）」以及「台北寧夏夜市（46分）」。
其中南機場夜市在第二階段三項主題都獲得不錯的成績，南機場管委會會長林督欽在節目受訪時就表示：「其實我是把最厲害的擺在後面，生意太好了太忙了，你要邀請攤商，攤商有點意願低落，那如果說讓他參加決賽，可能就會刺激他一下，曉以大義，讓他一定來參加。」如今南機場夜市真的以第一名之姿進入決賽，林會長所說最厲害的3個攤位將會帶出什麼好料，令觀眾期待。
《夜市王》決賽名單出爐！東大門夜市觀眾公認最大黑馬
而在《夜市王》決賽名單出爐之後，有觀眾也發現花蓮東大門夜市其實非常強，在第二階段甜點、牛肉以及海鮮的主題表現令人為之一亮，像是在最新一集當中，大家的料理都是夜市基本常看到的食物，但東大門夜市出的菜色是「無刺白帶魚捲」，讓各個評審都驚呼：「沒吃過這種東西」！
不少觀眾都紛紛回應「沒逛過東大門夜市....看完《夜市王》超想去逛看看」、「東大門夜市的料理都好特別，有結合當地文化特色的感覺」、「東大門夜市真的是最大黑馬欸，晉級決賽實至名歸」、「看完《夜市王》最想逛的就是東大門夜市，明年一定安排行程去旅遊！」想知道誰是台灣夜市最強霸主，接下來也要繼續鎖定《夜市王》決賽階段囉！