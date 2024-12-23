我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯建銘在臉書發文表示，網路上及多個群組中，流傳關於他的深偽（deep fake）抖音影片，他已向刑事警察局報案，並通知國安單位進行調查。（圖／翻攝柯建銘臉書）

TikTok近日流傳一段民進黨團總召柯建銘的影片，指「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」「台獨份子柯建銘醒悟了嗎？」等語。柯建銘在臉書發文指出，這是深偽影片，他已向刑事警察局報案，今（23）日將向北檢遞狀提告影片製作者。柯建銘也成為深偽（deepfake）的受害者，片中雖是柯建銘開記者會的畫面，內容卻說「台灣在民進黨手裡可謂暗無天日。」等語。對此，柯建銘在臉書發布「緊急聲明」，強調已向刑事警察局報案，也今在今日提告，呼籲民眾不要轉傳以免誤觸法網，決不寬貸。中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok，日前流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面是擷取電視台拍攝柯建銘在民進黨團記者會的發言，但講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語。儘管語調與嘴型很像，但明顯不是該場記者會的發言內容，且畫質粗糙，聲音、語氣、語調及用語都與柯建銘平時講話截然不同，甚至提及「吃飯砸鍋的事情做不得」等中國用語。柯建銘於22日晚間10時許在臉書發文表示，今天網路上及多個群組中，流傳關於他的深偽（deep fake）抖音影片，他已向刑事警察局報案，並通知國安單位進行調查。23日早上9時，他將正式向北檢遞狀提告影片製作者，請有心人士切勿心存僥倖，也請大家不要轉傳，以免誤觸法網，「本人絕不寬貸」。