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美國股市上週五（20日）全數走高，四大指數全數上漲逾1%，激勵台北股市今（23）日開盤上漲301.31點、來到22811.56點，站回月、季線關卡。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.47點、來到252.86點，站回5日線關卡。今日開盤量大強勢個股：昆盈、華晶科、友訊、和椿、廣達；開盤量大弱勢個股：大飲、西勝、高技、陽明、友勁。權值股全數走高，權王台積電開盤漲30元、來到1065元；鴻海開盤漲4元、來到185元；聯發科開盤漲25元、來到1415元。市場開始消化通膨數據以及聯準會官員的談話，緩解對利率走向的擔憂，也因此美股四大指數上週五全數走高，全數上漲逾1%，道瓊指數上漲498.02 點或1.18%，收42840.26點，那斯達克指數上漲199.83點或1.03%，收19572.60點，標普500指數上漲63.77點或1.09%，收5930.85點，費半指數上漲71.44 點或1.46%，收4964.91點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌1.73%，蘋果上漲1.88%，Alphabet上漲1.54%，微軟下跌0.098%，亞馬遜上漲0.73%。半導體股全數走高，輝達上漲3.08%，博通上漲1.13%，美光上漲3.48%，高通上漲1.66%，應用材料上漲1.33%，德儀上漲1.30%，AMD上漲0.28%。台股ADR表現不一，台積電ADR上漲1.27%，日月光ADR上漲0.91%，聯電ADR上漲0.15%，中華電信ADR下跌0.95%。