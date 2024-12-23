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美國職棒（MLB）芝加哥小熊今（23）日宣布以小聯盟合約簽下現年34的捕手Carlos Perez，Perez今年曾入選世界棒球12強賽委內瑞拉代表隊，在超級循環賽對上中華隊的比賽，Perez從黃子鵬手中敲出一發2分砲，幫助委內瑞拉以2：0擊敗中華隊。Perez大聯盟生涯從2008年開始，在2015年於洛杉磯天使迎來大聯盟初登板，隨後輾轉效力過勇士、遊騎兵、金鶯、洛磯等小聯盟體系，經過多年流浪後，2023年Perez在運動家重返大聯盟，在運動家擔任替補捕手，打擊三圍為.226/.293/.357，並在去年冬天獲得運動家小聯盟合約。但今年球季Perez並未登上大聯盟，在3A還是繳出亮眼表現，繳出打擊率2成60、27轟的表現，但季後並未獲得運動家續約成為自由球員，球季結束後Perez入選委內瑞拉世界棒球12強名單，本屆賽事8場比賽敲出9支安打，其中有3發是全壘打，另有7分打點，打擊率高達3成46，OPS是恐怖的1.131。根據《MLB Trade Rumors》消息指出，Perez與小熊簽下的合約中，帶有大聯盟春訓邀請，芝加哥小熊在今年休賽季積極補強球隊陣容，但在捕手方面戰力稍嫌薄弱，目前陣中僅Carson Kelly與Miguel Amaya兩名捕手，Perez若打出符合預期的表現，有望成為小熊新賽季的主力替補捕手。