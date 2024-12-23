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101董事長賈永婕日前搶先於臉書上曝光101跨年煙火預演影片，遭疑「經營個人比經營101更優先」。賈永婕於今（23）日回應，為了能101的流量可以馬上竄起，決定將自己的粉專流量分享給101，「讓101成為我的協作單位」，這波宣傳只花了1萬元。賈永婕22日於個人臉書團上公開101跨年煙火預演影片，透露此次主題為「Team Taiwan champion」，搭配12強主題曲，勾起台灣奪冠美好回憶，展現凝結台灣在一起的力量。立法院財政委員會今日邀請台北金融大樓股份有限公司董事長賈永婕，針對「台北101大樓2024年營運成效、2025年度計畫與期望、暨跨年晚會煙火表演規劃」進行專題報告，並備質詢。她於會前聯訪時表示，今年跨年煙火加上大型光調特效秀總計時常6分鐘，相比以往多了1分鐘，內容會有台灣英雄的畫面，「感謝國泰世華獨家贊助，Team Taiwan Champion，齊心幫台灣加油！」不過，以往台北101跨年煙火影片都是以記者會方式對外宣布，賈永婕上任後卻打破慣例，於個人臉書率先po出煙火模擬片段，遭質疑「經營個人比經營101更優先」。對此，她回應，畢竟開記者會也是要花一筆可觀的費用，這筆錢其實可以省下來，而且歲末年終各部門都很忙，所以才想以特別的方式呈現，先與立委王世堅合作拍攝宣傳影片，再去思考如何在不用花這麼多錢的狀況下，還可以達到宣傳效益。為了能讓101的流量可以馬上竄起，賈永婕經思考後，決定將自己的粉專流量分享給101，「讓101成為我的協作單位，不然以前老實說，101粉專在發訊息上的流量是比較有限的，所以希望可以用自己臉書的流量，把它帶起來」，她強調這波宣傳沒有花到什麼錢，又可以把訊息發佈出去，總金額只花了1萬元。