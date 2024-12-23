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韓國國會本月14日通過總統尹錫悅的彈劾案，後續交由憲法法院審理，但法院發出的文件一再遭到尹錫悅拒收，彈劾審判程序停滯，有韓媒分析認為，尹錫悅可能是在採取拖延戰術，試圖拖到2025年4月，憲法法院部份法官任期結束，屆時法官人數不足，將對其彈劾審判有利。綜合《中央日報》等韓媒報導，根據相關規定，彈劾審判需要文件送達被告方，並獲得其回應後才可推進，但憲法法院至今3度送件到總統秘書室和官邸，都被以「收件人不在」等原因退回，法院一度考慮是否該將這狀況視為已送達。分析指出，尹錫悅遲遲不肯收件，韓國政界有聲音認為，他是想把彈劾判決拖延至2025年4月18日，到時憲法法院將有2位法官-文炯培、李美善任期結束，一方面是因為這2人是由前總統文在寅任命，被視為進步派，另一方面也因彈劾案需要至少6名法官贊成，法官數目減少將有利尹錫悅。韓國憲法法院本由9名法官組成，但3名法官於10月退任後，韓國國會遲遲無法通過任命新法官的議案，導致目前憲法法院僅有6名法官在任，3人從缺。針對這狀況，國會有意加速通過新法官的任命議案，目前已由執政黨提名1人、在野黨提名2人。