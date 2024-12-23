我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法，傳出為避免法案生效，在總統賴清德公告法律後，行政院長卓榮泰將不副署。資深媒體人黃揚明說，若行政院長真的施行不附署，代表的意思會是「行政院長不滿總統」。根據《憲法》規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」黃揚明在網路節目《新聞大白話》說，《憲法》僅規定行政院長要附署，但沒有說不附署會怎樣，過去也沒有前例，不過我國《憲法》是雙首長制，不附署的意思其實會是「行政院長不滿總統」，黃揚明說，「卓榮泰你要當一個不滿賴清德的行政院長嗎？」黃揚明也說，像《財劃法》的爭議，過去因為從省虛級化轉為中央集權後，統籌分配款變成中央政府說了算，民進黨政府又很常只撥預算給配合的縣市，但重點是，這些錢不管是中央還是地方拿，這3000多億未來放到地方政府，地方議會、地方媒體，都要好好監督。