我是廣告 請繼續往下閱讀

根據最新消息，目前排名高居東區第3的尼克，稍早宣布簽回季前賽時因為肩膀受傷遭球隊釋出的Landry Shamet，補強球隊外線火力。Shamet季前與尼克簽下一紙Exhibit 9訓練營合約，但在季前賽時因為肩膀傷勢暫時退出陣線，如今尼克選擇釋出Matt Ryan，空出球員名單，迎回這位累積6年NBA資歷的27歲射手。若加上尼克，Shamet生涯輾轉待過6支球隊，場均上場時間21.9分鐘內，貢獻8.7分、1.7籃板與1.7助攻，並以38.4%命中率投進1.9記三分為最大賣點，不過防守不佳、投射手感不穩定成最大硬傷，2022年季後賽期間，《ESPN》曾在社群投票「最不希望」看到在季後賽上場的球員，最多球迷就是選擇Shamet。尼克目前以18勝10敗坐穩東區第3席位，儘管擁有39.6%團隊三分命中率高居全聯盟第2，但場均投射數36.3次僅排第20，如今簽回Shamet，期望補上後場外線火力產量。