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曾於1997年因涉犯貪污等8重罪的前台中縣大甲鎮代表會主席鄭銘富，也是大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的三哥，逃亡中國至今已26年，因追訴時效於今年10月10日期滿，因此台中地院依法判決免訴。鄭銘富在縣市合併前，曾任大甲鎮代表會主席，因涉犯教唆殺人案，1996年被列為治平對象被判刑7年6月，此外檢也查出鄭銘富於大甲鎮代會主席任內涉嫌收賄、圖利且開設賭場，台中地檢署1997年依貪污治罪條例，違背職務期約收受賄賂或不正利益罪、圖利罪及刑法妨害公務罪、2個妨害自由罪、行賄罪、意圖營利賭博罪、普通賭博罪等8項重罪起訴。不過鄭銘富於1997年11月獲50萬交保後，1998年又因鎮瀾宮改選犯下槍擊案，逃亡中國，2008年鄭銘富也被列為通緝對象。根據台中地院判決，鄭銘富涉犯貪污、圖利、賭博、收賄等8重罪，其中最重本刑之罪是「違背職務之行為期約收受賄賂或不正利益罪」，為無期徒刑或10年以上有期徒刑，其追訴權時效期間為20年。台中地院審理認為，鄭銘富犯罪終了日是1995年12月22日，而檢察官於1997年6月8日提起公訴，但後來鄭銘富趁交保期間潛逃中國，法院於2000年8月25日發布通緝，通緝至今已逾24年，貪污案追訴時效已於今年10月10日屆滿，依法判決免訴。