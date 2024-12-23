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敏盛醫療體系明（2025）年即將迎來創建50周年，執行長楊弘仁期許集團明年營收朝向50億元大關挑戰之外，還宣布一系列員工福利方案，第一線的護理人員，其中輪班護理人員加薪1萬元，年終獎金1-1.5個月，全員2025年上調本薪5%。迎接敏盛醫療體系50周年，敏盛集團更全力響應政府「健康台灣」政策，在促進全人全齡健康照顧、強化醫療照護一體化、優化環境與創新發展的三大目標下，敏盛醫療體系結合旗下健檢、藥局業務，落實「健康台灣」的服務，推出「敏盛50共榮計畫」的全人健康照護計畫，首年預計招募3,000名會員，享有健康檢查、專屬家庭醫師及健康管理師服務，以及敏盛智慧健康管理中心各項健康促進服務及運動設施等權益。敏盛集團也表示，集團員工均為敏盛智慧健康管理中心會員，享有同等的會員權益；集團也將加強發行員工認股權證以及限制型股票；同時提供具有健康特色的員工餐食，打造符合ESG世代促進員工身心健康的企業環境。敏盛醫療體系指出，伴隨台灣邁入超高齡社會的健康照護需求，旗下敏盛智慧健康管理中心做為全台首家健康台灣智慧照護基地，結合醫養合一的智醫康寓、深入社區照護的躍獅連鎖藥局、以及預防醫學的哈佛健診，將完整提供亞健康族群的全方位健康管理服務，打造精準化的智慧健康樂齡宜居生態系。