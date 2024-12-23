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▲《撫聲憶 Echo of Touch》展覽透過聲音與家具的雙重體驗，重新詮釋家的意涵。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 「三發DIAMOND ONE」為中西區星鑽特區的首發個案，將打造結合永續理念與建築美學的經典建築。（圖／記者陳美嘉攝）

三發地產於台南星鑽特區推出區內第一個建案「三發DIAMOND ONE」，22日舉辦藝術策展跨界房地產企劃《撫聲憶 Echo of Touch》展覽開幕式，台南市副市長葉澤山、三發地產副董事長鍾鼎興以及樂勤行銷總經理徐聖雄等人均出席。《撫聲憶 Echo of Touch》展覽是三發地產攜手國際藝術家暨策展人劉呈祥、文鼎留聲博物館第一次的異業合作策展，展出百年留聲機的音聲魅力。同時，邀請阿水動手（李俊聲）第一次以跨界展覽形式展出融合台南生活觸感的藝術家具，透過聲音與家具的雙重體驗，重新詮釋家的意涵。三發地產副董事長鍾鼎興表示，展覽中的記憶與文化軌跡，呼應著中西區的時代風華。作為中西區星鑽特區的首發個案「三發DIAMOND ONE」，不僅是歷史的延續，更以國際視野重新定義府城地標的未來價值。三發地產與建築大師李天鐸、王東奎與光雕藝術家賴雨農的首次組合，更是把國際級建築團隊帶進台南的住宅大樓之中，以其實驗性設計理念注入星鑽特區，設計「三發DIAMOND ONE」獨一無二的公設區域，打造24層的天際住宅地標。鍾鼎興指出，台南運河星鑽特區擁有難得的運河景觀，依南巿府規劃，此區將結合安平的觀光，並與市區商圈做整合，加上未來幾塊基地都會是大型開發，而且規劃超高大樓，星鑽特區將打造成為台南版的曼哈頓。「三發DIAMOND ONE」規劃興建24層的泳池住宅，地下5層停車設計，190戶與8戶店面，規劃二房25~39坪、三房47~57坪、店面37~99坪的精緻住宅格局，滿足多樣需求的同時，也朝著國際SGS與WELL認證標準邁進，設計出符合ESG企業永續精神的建築，成為星鑽特區唯一結合永續理念與建築美學的經典案例。樂勤行銷公司總經理徐聖雄表示，星鑽特區作為中西區唯一的水岸重劃區，擁有無可比擬的地段優勢與文化潛力。無論是展覽的首次呈現，還是建築的首次突破，三發地產以星鑽光環，重新定義了台南的生活價值。「三發DIAMOND ONE」開價每坪50萬元起，總銷45億元，預計2029年完工。