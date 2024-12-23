我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修；但民眾黨昨舉行的緊急應變會議否認收到辭職信，強調會全力支持柯文哲。據悉，漢王飯店集團總裁林富男是柯文哲最信任的接班人選，不過他已表達無意角逐黨主席，因此檯面上可能參選黨主席的人，都須尋求林富男的支持協助。根據《ETtoday》報導，民眾黨內人士透露，林富男對民眾黨出錢出力，貢獻良多，被認為是柯心目中最佳接班人選，不過因為林富男作為企業主，不願直接涉入政治圈，早已表達無意角逐黨主席。而近日民眾黨黨主席人選逐漸浮上檯面，包括立委黃國昌與前立委蔡壁如；此外，前立委賴香伶也傳出被視為「最大公約數」人選。據報導，林富男的支持被視為黨主席候選人爭取的重要資源，因此候選人多會尋求林富男的支持，不過林富男還未公開表態，對檯面上的人選「還有隱憂」。