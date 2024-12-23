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今年幫助洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍的Freddie Freeman，近期在IG上發出自己與爸爸Fred Freeman的合照，並表示：「從家裡後院到大聯盟，如果沒有你，這一切都不可能實現。」吸引不少網友留言，表示Freeman實在太暖心，事實上Freeman的童年並不算太美好，Freeman的媽媽在他10歲時因皮膚癌過世，而爸爸在他12歲時差點因心臟問題而過世，在逃過一劫後，爸爸也成為Freeman的訓練夥伴，並將兒子訓練成大聯盟的頂尖選手。在Freeman年僅10歲時，他的媽媽因皮膚癌過世，爸爸在他12歲時因充血性心臟衰竭而住院，當時醫生表示，幸好有即時前往醫院，如果沒有去醫院而是躺在家裡休息的話，有可能就在睡夢中就離開人世，在逃過一劫後，Fred Freeman成於Freeman最好的訓練夥伴，漸漸的Freeman也成長為當地高中的明星球員，高中時期打擊率突破4成，並在2007年MLB選秀會上，被亞特蘭大勇士在第二輪第78順位挑中，正式開啟大聯盟之路。2021年Freeman幫助勇士拿下世界大賽冠軍後，與道奇簽下一份6年1.62億美元的合約，今年季後賽Freeman帶傷上陣，並在世界大賽繳出20個打數6支安打，其中4支為全壘打以及1支三壘安打，打擊率高達3成，一共打下12分打點，幫助球隊獲得世界大賽冠軍外，自己也收獲世界大賽MVP的殊榮。聖誕節前夕，Freeman發出一張自己與爸爸的合照，並送上一瓶印有「世界冠軍的爸爸」字樣的紅酒，在文章中Freeman表示：「從家裡後院到大聯盟，如果沒有你，這一切都不可能實現，你教會我如何揮棒，相信自己，永遠要投入自己的工作，贏得世界大賽是夢想成真，這也是你為我傾盡所有的成果。」