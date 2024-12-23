我是廣告 請繼續往下閱讀

▲23日凌晨，新北板橋三民路二段某民宅火警，其中，郭姓女子大面積燒傷，23歲女兒及20歲兒子嗆傷送醫。（圖／翻攝畫面）

23日凌晨，新北板橋三民路二段某民宅火警，其中，53歲的郭姓女子大面積燒傷，23歲女兒及20歲兒子嗆傷送醫，警方初步了解，20歲許姓兒子坦承縱火，理由是覺得「媽媽管太嚴、很煩」，但並未詳述如何縱火，詳細起火原因還有待警方進一步釐清。據了解，該民宅為母親與子女同住，父親與母親分居中，23日凌晨，該民宅發生大火，警消獲報趕抵現場，火勢已非常明顯，立即佈水線灌救，救出屋內受困的母子3人，其中，53歲的媽媽傷勢嚴重，全身有50%二度灼傷，且傷勢集中臉部，3人分別送往亞東、部北及雙和醫院治療。根據警方調查，20歲許男自稱縱火，透露不滿母親管教嚴格，但說詞警方暫時持保留態度，詳細案情持續釐清中。