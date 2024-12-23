我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉多案遭羈押禁見，外界預測本週可能起訴。民眾黨秘書長周榆修今（23）日表示，依黨內規定，若起訴將送中評會「視情節輕重處理」。至於各界關心柯競總的帳何時要補正？他則透露，早在10月1日就查完跟監察院申請補正，但監院11月27日回函稱要候選人柯文哲本人申請云云，「這個國家瘋了」。民眾黨秘書長周榆修今上hitfm《嗆新聞》接受主持人黃揚明專訪，針對柯文哲辭職信，他表示截至上節目的時候都還沒收到。後續收到信件後，會依照程序送交中央委員及中評會處理。至於上週六召開的緊急應變小組會議，周榆修則強調是例行會議，不是因為辭職信緊急召開，會議目的是要討論柯文哲起訴後的後續因應；「沒有討論蔡壁如」」。他並透露柯文哲競選總部亂帳門的處理進度指出，早在10月1日就查完送監察院申請補正，但監院事隔1個半月、直到11月底才回稱須由候選人柯文哲本人申請，不讓民眾黨補正，周榆修忍不住大嘆「這個國家瘋了」。至於柯文哲若被起訴，是否仍要啟動代理主席、黨主席改選機制？周榆修則強調，依照民眾黨紀律裁決準則規定，中評會會視情節輕重議處，民眾黨尊重中評會獨立行使職權。黃揚明則追問，若依照民眾黨的現行規定，一審背信、侵佔或詐欺被判有罪，柯文哲也不能擔任黨主席。周則回應，柯文哲原本任期就是到2026年，如果真有判決就照規定走。但他也狂酸民進黨也有新境界基金會，「為什麼不去查」？難道是因為董事長是「當今皇上」嗎？