我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢警扣手機11支、第二級毒品大麻2包（重5.51公克）、K盤2個、西瓜刀1把、開山刀2把及彈簧刀1把等證物。（圖／翻攝畫面）

雲林縣竹聯幫明仁會雲林分會，由賴姓男子擔任分會長，涉嫌於雲林地區吸收在地滋事分子，動輒疑細故糾紛率眾對無辜被害人施以暴力犯行，共有5人遭賴男與其手下以催討債務或口角糾紛為由，持器械毆打成傷，車輛也遭毀損，檢警近期收網，將賴男在內等11名涉案人士帶回，其中賴男以5萬交保，其他成員分別處分3萬元、限制住居及飭回。臺中市政府警察局豐原分局及嘉義縣警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並由台中地檢署檢察官林思蘋指揮偵辦，在今年11月20日、21日陸續緝獲賴男及成員等11人到案，查扣手機11支、第二級毒品大麻2包（重5.51公克）、K盤2個、西瓜刀1把、開山刀2把及彈簧刀1把等證物。全案依刑法妨害自由、傷害、恐嚇及組織犯罪防制條例等罪，移送台中地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，處分賴男以5萬元交保，其他成員分別處分3萬元、限制住居及飭回。