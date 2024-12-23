我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修；但民眾黨昨舉行的緊急應變會議否認收到辭職信，強調會全力支持柯文哲。對此，精神科名醫沈政男提出折衷辦法，「柯文哲可辭掉黨主席，但民眾黨另外設一個榮譽黨主席位置給柯文哲，讓他繼續擔任精神領袖」。沈政男在臉書發文指出，民眾黨就是柯黨，此外無他，而柯文哲之所以現在要辭黨主席，是因為他知道，即使過幾天被起訴，他還是會被法院接押，他不希望影響民眾黨黨務運作，於是提出辭呈。沈政男提出折衷辦法，就是柯文哲可辭掉黨主席，但民眾黨另外設一個榮譽黨主席位置給柯文哲，讓他繼續擔任精神領袖，但實際權力暫時交給新人，若沒有柯文哲當黨主席，民眾黨的粉絲就會跑掉一大票，就好像瓊瑤電影沒有二林二秦一樣，「就讓阿北專心去坐他的冤獄，等待那些五成認為他貪污的人醒悟，而民眾黨在大大小小的黨務上，也能回歸原本的體制，只是背後有一個精神領袖在關注大家。」沈政男直言，京華城案偵辦的荒謬可笑之處，就在於把彭振聲拉來當陪葬，讓他遭池魚之殃；而從彭振聲與柯文哲的起訴罪名，兩相對照，就能盡顯箇中眉角。檢方認定柯文哲收了朱亞虎或沈慶京的賄款，而明知給予容積獎勵兩成是違法圖利，卻執意去做，試問，那彭振聲呢？北檢要怎麼自圓其說？事實上北檢也是認定彭振聲就是收賄，才會圖利京華城，但又查不到任何線索，只好用財產來源不明罪來扣帽子，而本質上也認為那可能是賄款。沈政男說，彭振聲如果沒有收賄，試問為什麼要圖利？既然彭振聲沒有收賄也會圖利，為什麼北檢一定要假設柯文哲就是收賄，才會圖利京華城？然後因為這樣的假設完全錯誤，於是查不到金流，只好拿政治獻金來套京華城案審核進度，就是六個字「牛頭不對馬嘴」，因為從頭到尾就不是圖利，更沒有收賄，「然後你從尾到頭，就一定要假設因為收賄所以圖利，當然陷入了查不到具體金流的困境，於是只好要求法院接押柯文哲。」沈政男也說，柯文哲從監獄出來以後，就是他風雲再起的時刻，他接連十次在獄中偵訊都否認犯案，就因為他知道自己根本沒有收賄，更沒有明知違法而圖利京華城。「柯文哲跟你說他沒有收賄，你不相信，卻相信北檢與一些湊熱鬧的媒體？還是那句老話，去年舉國也認為幼兒園老師會集體對學生下毒，但只要有一個清醒的人，就可以戳破這樣的荒謬可笑成見。」