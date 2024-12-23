立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法，傳出為避免法案生效，在總統賴清德公告法律後，行政院長卓榮泰將不副署，甚至逼藍營對卓揆倒閣，國會全面改選。不過前立委沈富雄說，民進黨不會出現不會出現不副署、不公布或倒閣解散國會等情況，比較有可能的是在未來3年內，發動更多群眾運動。

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沈富雄在政論節目《TVBS戰情室》中說，總統賴清德喊話，要用更大民主來包容這個民主被破壞，但這是民進黨數十年來不變的說詞，所以民進黨才要青鳥攻佔國會，擴大群眾運動，抹黑國民黨，只是最後沒有成功。

沈富雄認為，如果民進黨政府真的不副署、不公布或倒閣解散國會，可能引發發反效果，反而對民進黨不利，民進黨可能還是會用自己最擅長的方式，在未來的3年，運用論述攻擊國民黨，將國民黨定位為「搗亂者」，目的就是在準備2028的選舉。

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