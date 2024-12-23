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根據大聯盟官網最新消息，遊騎兵宣布與國民達成交易協議，遊騎兵送走2023世界大賽冠軍成員Nathaniel Lowe，向國民換得牛棚左投Robert Garcia。29歲的Lowe本季出賽140場，繳出2成65打擊率、16轟與69分打點。回顧Lowe職業生涯，從光芒開始，轉戰遊騎兵後迎來生涯顛峰，2022年以27轟、76分打點與超過3成打擊率，拿下該年美聯銀棒獎，過去效力條子軍4年期間貢獻78支全壘打，OPS+高達121，具備聯盟平均水準以上火力，並於2023年隨隊拿下世界大賽冠軍。Lowe本季剩餘1年合約，薪資為1070萬美元，在他離隊後，遊騎兵規劃由剛從馬林魚換來的Jake Burger接替其一壘守位。至於Lowe交易案從國民換得的28歲牛棚左投Robert Garcia，本季出賽72場創生涯新高，59.2局投球內防禦率為4.22，K/9值高達11.3，具備高三振能力為其最大賣點。