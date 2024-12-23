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民眾黨主席柯文哲因京華城案將延押至下月，對此政治評論員吳靜怡表示，傳起訴書已經寫好，若消息正確就是星期三要起訴柯文哲，而目前京華城案涉嫌圖利、違背職務收賄，政治獻金案則是涉嫌公益侵占、背信，民眾黨即將面臨四大罪起訴的民眾黨主席，要不要開除柯文哲的黨籍？又或者停權？「民眾黨團滅，倒數計時中」。吳靜怡說，「幻想」變成實現，起訴書會不會變成她的聖誕禮物，傳出起訴書已經寫好，要等大法官人選案在立院通過後，再召開記者會，如果消息正確，「就是星期三了」。吳靜怡說，民眾黨「無視柯文哲的意願，猶如要榨乾他的剩餘價值，收割小草納為己用」，據消息指出，地方基層人士非常反彈緊急小組做法，毫無前瞻、建設性，部分中評委認為應該要尊重柯文哲的意志，照著法規執行代理黨主席推派程序，不應該各種的算計拖延到中央委員選舉後，更有中評委覺得整個中評會被柯文哲出賣，還記得柯文哲請假時，黨主席自請中評會調查政治獻金案，柯文哲告訴黨員們要相信他的清白，結果柯居然奇襲式的辭職，讓大家相當為難。此外，民眾黨目前針對即將偵查結案的記者會做攻防，態度依舊是認為京華城案找不到金流所以只有圖利，「圖利不是貪污」、「沒有對價不是圖利」這兩種主體論述，也就是說，如果檢調掌握上千萬實際金流和證詞，民眾黨和柯文哲鬼打牆的辯護恐怕沒用，另柯文哲若涉及公益侵占，民眾黨只會切割木可公關、基金會、智庫，反而不知如何為自己被柯文哲侵占來辯駁。吳靜怡說，柯建銘說黃國昌是「夜壺」，民眾黨說代理主席是「屎缺」，但畢竟夜壺不會吃屎，所以黃國昌不可能接代理黨主席，只能麻煩民眾黨秘書長周榆修把柯文哲的辭職信函吞下去了。最後吳靜怡說，柯文哲目前京華城案涉嫌圖利、違背職務收賄，政治獻金案涉嫌公益侵占、背信，民眾黨即將面臨四大罪起訴的民眾黨主席，要不要開除柯文哲的黨籍？又或者停權呢？「民眾黨團滅，倒數計時中」。