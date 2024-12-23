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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修。對此，國民黨立委洪孟楷認為，柯文哲未來可能面臨被起訴，要看他如何捍衛清白，但民眾黨發展仍要持續走，而民進黨政府接下來3年若仍要與國會完全對抗，在野論述跟團結就很重要，要分進合擊。洪孟楷22日在節目《少康戰情室》指出，柯文哲未來所面臨的官司，包括可能被起訴，若民眾黨持續與他畫上等號，難道都要概括承受嗎？洪孟楷認為，柯文哲採取「不打擾是我的溫柔」的態度，不至於想上演宮廷大戲，應該是認為官司還有很長的路要走，未來就看他會用怎樣的司法角度捍衛清白。洪孟楷也說，民眾黨的發展仍要持續走下去，而2026及2028選舉，基石是累積在現在各陣黨的論述以及法案推動，若接下來3年民進黨政府仍要與國會完全對抗，在野陣營的論述、團結以及法案推進等都很重要，他也喊話民眾黨要持續扮演監督制衡的力量，在野陣營要分進合擊。