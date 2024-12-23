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101董事長賈永婕今（23）日針對民進黨立委王世堅推薦擔任財政部長一事，再次表示「不可能」，也不會想進入內閣。立法院財政委員會今日邀請台北金融大樓股份有限公司董事長賈永婕，針對「台北101大樓2024年營運成效、2025年度計畫與期望、暨跨年晚會煙火表演規劃」進行專題報告，並備質詢。賈永婕今日於媒體聯訪時，被問及民進黨立委王世堅推薦賈永婕來擔任財政部長一事，她大喊「不可能啦，這輩子都不可能有這件事的啦！」媒體追問「是否會想進入內閣？」賈永婕再次表示「當然不可能！」賈永婕自上任以來，今日是第二次來立法院面對立委質詢挑戰，她表示，今天是懷著滿滿感恩的心情來的，歲末年終大家都很忙，委員們還願意長時間關注，她會好好把握多宣傳101，希望大家在接下來的耶誔節、跨年、過年都來101血拚、吃飯、喝咖啡，「甚至來逛逛都非常歡迎！」