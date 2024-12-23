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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。不過讓人更訝異的是，綠委原本一度破窗闖進議場，占領主席台，卻又迅速被藍委清場，要戰要談，似乎找不到自己定位。資深政治評論員吳崑玉說，民進黨被「當家不鬧事」這話框死了。吳崑玉說，現在的民進黨有三大問題，一、國民黨立委現在都打真的，民進黨還在以為跟以前一樣打假的。二、被「當家不鬧事」這話框死了，你裡頭打真的，群眾就打真的，看誰狠。三、兵力不足卻又想寸土必爭，結果論述混亂，沒有重心。真正不能讓的是《憲訴法》，那是憲政體制。有網友留言附和，「完全正確這屆國民黨立委就是進來打的，民進黨還想要一直談？」「西裝皮鞋穿慣了，眼盲、心盲、理盲！恨鐵不成鋼。」「51個還不如當初的27個。」「民進黨轉職文青」。不過也有網友說，「哪有不鬧事？只有鬧不成。」