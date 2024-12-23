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▲楊晨熙與老公的金錢觀大不同，老公凡事都要「講明」才會付錢。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲楊晨熙透露老公把送她的禮物花掉，小S忍不住直呼：「你們的婚姻怎麼能走到現在啊？」（小姐不熙娣YouTube）

女星楊晨熙過去從親子台「果凍姐姐」出道，去年11月與圈外男友邱姓富豪登記結婚，同時宣布升格新手媽媽喜訊，今年4月順利生下女兒「小龍女」。近日楊晨熙上節目《小姐不熙娣》分享夫妻倆的金錢分配方式，除了透露兩人婚前婚後都是「AA制」外，同時也爆料對方某年把送她的生日禮物現金花掉的小故事，讓主持人小S聽完後忍不住大虧：「你們的婚姻怎麼能走到現在啊？」楊晨熙透露，懷孕期間她都是自己去產檢，費用也都是自己出，在朋友提醒下才跟老公提出要他幫忙負擔產檢費。小S一聽到楊晨熙獨自去產檢時忍不住吐槽：「現在妳老公有惹到我們喔！這樣是不是有點過分？因為產檢一定要老公陪啊！」楊晨熙接著表示，有次產檢費用高達3萬元時，老公一看被價格嚇到，忍不住問道：「以後每次產檢的價錢都是這樣子嗎？」雖然最終老公還是負擔費用，但她仍不禁感慨：「好像生小孩是我一個人的事情。」楊晨熙表示，老公的個性是需要「明確告知」才會主動付費，她舉例，女兒剛出生時，夫妻倆有先講好女兒打預防針的費用由老公負擔，但某次疫苗費用由她先支付，隔了好久老公沒有主動給她，楊晨熙便提起此事，沒想到老公竟對她說：「這筆錢就當作妳對小孩的愛。」現場來賓一聽都超傻眼。此外，楊晨熙分享，某一年老公送給自己一個用錢做的生日蛋糕，上面放有新台幣6000元，楊晨熙收到後一直珍藏著，老公疑惑她為何不把上面的錢花掉，她表示：「那是你送我的禮物，我沒有窮到說要把禮物上的6000花掉。」老公聽完後笑說：「如果你不花我幫你花掉！」當時她以為只是一句玩笑話。沒想到有天回家，楊晨熙發現蛋糕上面的錢不見了，老公坦言是自己拿去繳保費了，讓楊晨熙超傻眼。小S聽完後不敢置信，忍不住驚呼：「你有沒有後悔嫁給他？你們的婚姻怎麼能走到現在啊？」楊晨熙先是遲疑了一下，接著強調老公後來有還給他1萬元，並直呼老公太務實。