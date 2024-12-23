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泰國警方日前破獲史上最多詐騙設備的案件，6名中國籍男子持學生和旅遊簽證進入泰國，並攜帶了近2萬1千張 SIM 卡和 286 個使用者身分模組盒（Subscriber Identity Module box，SIM盒），以及其他電子設備，被警方全數沒收。綜合外國媒體報導，此6名中國人在租來的公寓待了大約兩個月，泰國警方認為這些設備疑似是要設立好後販售給詐騙集團使用，因此成立調查小組並在公寓附近埋伏。警方針對位在拉差拉披色地鐵站（Ratchadaphisek） 附近的公寓進行了突擊搜查，此次行動分別在公寓內的16 層、17 層和 23 層的 6 個房間內發現這些設備，警方認為這些設備是用來作為非法活動的伺服器使用。這6名被捕者的譯名分別為馮然文、張軍、李宇寧、龐澤、楊群和該團夥頭目姚凡。這次查獲的設備包括 636 部手機、1台電腦、62 個電腦顯示器、84 個電腦機殼和4台筆記型電腦，另外還有286個SIM盒和2萬8652張的SIM卡。被捕的6名嫌疑人持有有效期長達4個月的學生和旅遊簽證進入泰國，來泰國前他們還曾赴寮國和柬埔寨，上述的地點正好是詐騙集團的大本營。泰國警方也發現，被捕6人涉嫌使用 SIM 卡在臉書、X和 Line等社交媒體平台上註冊帳戶，並以SIM盒用來製造假的社群軟體帳號，再賣給其他的詐騙集團，這6人還利用人工智慧技術加快流程，他們所從事的工作能讓詐騙集團更快和更有效地進行詐騙。其中一名嫌疑人坦承協助註冊社群帳戶，透過投放廣告吸引點擊，每個帳戶賺取約93塊泰銖，據了解已在曼谷營業了大約1個月。警方將這6人依法送辦，並會持續追蹤背後的詐騙集團成員。