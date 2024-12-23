我是廣告 請繼續往下閱讀

▲。陳子豪與味全龍簽下10年總額1.3億的合約，「1號重砲」明年球季將改披紅衫。（圖／記者林之越攝）

▲陳子豪在今年季後投身自由市場，吸引除統一獅外的5支球隊爭奪。（圖／中信兄弟提供）

▲要說今年自由球員市場上的大贏家，連補朱育賢、陳子豪，合計灑出總額1.78億元的味全龍，直接補上最缺乏的角落長打砲手位置，是明年中華職棒球季，最值得一看的球隊。（圖／樂天桃猿提供）

今年中華職棒自由球員市場爭奪戰終於落幕，。從一開始的朱育賢、陳韻文，到詹子賢跟陳子豪，今年自由球員F4的身價已讓人瞠目結舌，與過去不可同日而語。未來在自由球員市場上，球隊若無法早早鎖定目標積極參戰，想要網羅大魚，或許不再是這麼容易。過往中信兄弟(含兄弟象時期)，曾面對8次球員行使FA權利皆順利留人，但今年陳子豪、詹子賢2大中生代打者進入自由球員市場試水溫，遇到了中職球員的身價暴漲期，最終雖留下詹子賢，但也發生中信兄弟首次無法留下球員。陳子豪與味全龍簽下10年總額1.3億的合約，「1號重砲」明年球季將改披紅衫。整個與陳子豪洽談的過程，中信兄弟與陳子豪經紀團隊似乎不在同個節奏上，甚至也與自由球員市場的狂熱度有差距。中信兄弟從以前到現在，重視球員是否有「留隊意願」，就算球員有意去自由球員市場了解身價，但前期溝通若確認球員有意留隊，球隊會在收到經紀公司的市場報價後，再提出接近的合約狀態，這也是過往中信兄弟總能留下球員的方式。不過陳子豪與其團隊秉初運動經紀，，中信兄弟接受之外，更提出3年後球員可跳出成為技術性自由球員的合約方案，優於經紀方的提案，中信兄弟認為他們展現了願意留人的誠意。然而首度報價的月薪數字，卻讓中信兄弟早早陷入競爭大幅落後局面。；留下朱育賢失利、爭取詹子賢失敗的，因此中，從來就不在陳子豪的目光範圍內，即便中信兄弟跟著味全龍與台鋼雄鷹進入到最終階段的選擇，但那比較像是給母隊「面子」，而不是真正的有在考慮其條件。在等不到經紀團隊回覆的中信兄弟，看到新聞不斷報導陳子豪的合約長度持續增長，以及刪除更高合約報價的球隊後，中信兄弟認為陳子豪的合約能夠跟進部分的是年限，主動聯繫陳子豪方，不過中信兄弟的起始月薪，與其他球隊差距甚大，無轉隊費的球員選擇權與保證7年的合約，其實已喚不回陳子豪的目光，第2次報價後的隔天，」。或許中信兄弟有他們習慣的比價方式，也認為中信兄弟的招牌與過往不太難拿的激勵獎金模式，能夠讓球員更傾向留隊。不過？則是這次中信兄弟失去陳子豪後，可能必須要思考的地方。有不具名的球團高層表示：「。」但至少中信兄弟還是留下了詹子賢，並非在自由球員市場上兩手空空。雖然中信兄弟的出價，不若台鋼雄鷹所開出的7年平均月薪90萬來得優渥，但考量母隊熟悉度，以及詹子賢本人有留隊意願下，球團高層與詹子賢在洲際主場的促膝長談，最終得以留人成功。明年的自由球員市場想必會更加刺激與精彩，。若中信兄弟與陣中自由球員的談約步伐趕不上市場變化的角度，可能又會有出價次數不多，就宣告出局的窘境。要說今年自由球員市場上的大贏家，連補朱育賢、陳子豪，合計灑出總額1.78億元的味全龍，直接補上最缺乏的角落長打砲手位置，是明年中華職棒球季，最值得一看的球隊。之所以願意豪邁補強，是因為球隊高層給綠燈，認為今年就是自由球員市場上的大年，讓領隊丁仲緯積極洽談，最終完成補強計劃。重新組軍回到中職賽場後，味全龍對於球隊的投資並不手軟，今年的衛冕失利、連季後賽都無法進入，是味全龍豪邁補人的最大原因。知情人士透露，雖然高層很支持球隊的訓練計畫，但陣容上面的缺點，其實大家都很清楚就是在攻擊端，進修是需要繼續做，但陣容也是要繼續補，看到自由球員市場上有味全龍最需要的長打砲手，因此決定積極買進。不論是追逐朱育賢、還是競逐陳子豪，味全龍都展現積極態度。不論是朱育賢在乎的出國進修，或是陳子豪想要的高額月薪與跳脫權，味全龍都全力配合並主動提案。甚至有味全龍教練團成員，得知陳子豪深陷長考時，更主動聯繫解惑，以前輩角度給予安心建議，都是能納入兩員猛將的關鍵原因。