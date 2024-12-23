今年中華職棒自由球員市場爭奪戰終於落幕，陳子豪最終以10年總值1.3億合約，從中信兄弟轉隊味全龍；詹子賢則是5年月薪80萬元左右，決定續留中信兄弟。從一開始的朱育賢、陳韻文，到詹子賢跟陳子豪，今年自由球員F4的身價已讓人瞠目結舌，與過去不可同日而語。未來在自由球員市場上，球隊若無法早早鎖定目標積極參戰，想要網羅大魚，或許不再是這麼容易。
月薪差距大 中信只岀2次價就出局陳子豪爭奪戰
過往中信兄弟(含兄弟象時期)，曾面對8次球員行使FA權利皆順利留人，但今年陳子豪、詹子賢2大中生代打者進入自由球員市場試水溫，遇到了中職球員的身價暴漲期，最終雖留下詹子賢，但也發生中信兄弟首次無法留下球員。陳子豪與味全龍簽下10年總額1.3億的合約，「1號重砲」明年球季將改披紅衫。
整個與陳子豪洽談的過程，中信兄弟與陳子豪經紀團隊似乎不在同個節奏上，甚至也與自由球員市場的狂熱度有差距。中信兄弟從以前到現在，重視球員是否有「留隊意願」，就算球員有意去自由球員市場了解身價，但前期溝通若確認球員有意留隊，球隊會在收到經紀公司的市場報價後，再提出接近的合約狀態，這也是過往中信兄弟總能留下球員的方式。
不過陳子豪與其團隊秉初運動經紀，採取3階段不競價方式處理，且不告知各隊出價情形。首階段秉初提出希望至少6年合約，3年後球團可以有選擇權的方式提議，中信兄弟接受之外，更提出3年後球員可跳出成為技術性自由球員的合約方案，優於經紀方的提案，中信兄弟認為他們展現了願意留人的誠意。
然而首度報價的月薪數字，卻讓中信兄弟早早陷入競爭大幅落後局面。味全龍、富邦悍將，首度報價的月薪數字就超過90萬；留下朱育賢失利、爭取詹子賢失敗的樂天桃猿與台鋼雄鷹，加入戰局後更直接把平均月薪數字推上百萬，因此中信兄弟的合約提案早早就被「放置」，從來就不在陳子豪的目光範圍內，即便中信兄弟跟著味全龍與台鋼雄鷹進入到最終階段的選擇，但那比較像是給母隊「面子」，而不是真正的有在考慮其條件。
在等不到經紀團隊回覆的中信兄弟，看到新聞不斷報導陳子豪的合約長度持續增長，以及刪除更高合約報價的球隊後，中信兄弟認為陳子豪的合約能夠跟進部分的是年限，主動聯繫陳子豪方，再把保證合約範圍從6年變為7年。
不過中信兄弟的起始月薪，與其他球隊差距甚大，無轉隊費的球員選擇權與保證7年的合約，其實已喚不回陳子豪的目光，第2次報價後的隔天，陳子豪就決定轉戰味全龍，那個一開始就提出超高月薪的球隊，讓陳子豪覺得獲得了「尊重」。
或許中信兄弟有他們習慣的比價方式，也認為中信兄弟的招牌與過往不太難拿的激勵獎金模式，能夠讓球員更傾向留隊。不過在6隊的中華職棒環境、暴漲的大巨蛋票房收入時代，球員薪資的評估已跟過往不同，「合理」的薪資評估範圍是否與市場定價相符？則是這次中信兄弟失去陳子豪後，可能必須要思考的地方。
有不具名的球團高層表示：「要讓球員願意在行使FA後轉隊，其實是一件很不容易的事。畢竟對於球員來說，母隊就是他的舒適圈，因此要能夠吸引自由球員的目光，溢價一定是必須要做且一定要做的事情，不然根本沒有機會跟自由球員討論，甚至是最終吸引他加盟。」
但至少中信兄弟還是留下了詹子賢，並非在自由球員市場上兩手空空。雖然中信兄弟的出價，不若台鋼雄鷹所開出的7年平均月薪90萬來得優渥，但考量母隊熟悉度，以及詹子賢本人有留隊意願下，球團高層與詹子賢在洲際主場的促膝長談，最終得以留人成功。
明年的自由球員市場想必會更加刺激與精彩，先不論尚未取得自由之身的黃子鵬、林立或是陳傑憲與蘇智傑；今年已取得自由球員資格卻未行使的許基宏與林承飛，明年執行自由球員權利的機會也相當高。若中信兄弟與陣中自由球員的談約步伐趕不上市場變化的角度，可能又會有出價次數不多，就宣告出局的窘境。
正視自己的缺點 衛冕失利後狂龍大進補
要說今年自由球員市場上的大贏家，連補朱育賢、陳子豪，合計灑出總額1.78億元的味全龍，直接補上最缺乏的角落長打砲手位置，是明年中華職棒球季，最值得一看的球隊。之所以願意豪邁補強，是因為球隊高層給綠燈，認為今年就是自由球員市場上的大年，讓領隊丁仲緯積極洽談，最終完成補強計劃。
重新組軍回到中職賽場後，味全龍對於球隊的投資並不手軟，今年的衛冕失利、連季後賽都無法進入，是味全龍豪邁補人的最大原因。知情人士透露，雖然高層很支持球隊的訓練計畫，但陣容上面的缺點，其實大家都很清楚就是在攻擊端，進修是需要繼續做，但陣容也是要繼續補，看到自由球員市場上有味全龍最需要的長打砲手，因此決定積極買進。
不論是追逐朱育賢、還是競逐陳子豪，味全龍都展現積極態度。不論是朱育賢在乎的出國進修，或是陳子豪想要的高額月薪與跳脫權，味全龍都全力配合並主動提案。甚至有味全龍教練團成員，得知陳子豪深陷長考時，更主動聯繫解惑，以前輩角度給予安心建議，都是能納入兩員猛將的關鍵原因。
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過往中信兄弟(含兄弟象時期)，曾面對8次球員行使FA權利皆順利留人，但今年陳子豪、詹子賢2大中生代打者進入自由球員市場試水溫，遇到了中職球員的身價暴漲期，最終雖留下詹子賢，但也發生中信兄弟首次無法留下球員。陳子豪與味全龍簽下10年總額1.3億的合約，「1號重砲」明年球季將改披紅衫。
整個與陳子豪洽談的過程，中信兄弟與陳子豪經紀團隊似乎不在同個節奏上，甚至也與自由球員市場的狂熱度有差距。中信兄弟從以前到現在，重視球員是否有「留隊意願」，就算球員有意去自由球員市場了解身價，但前期溝通若確認球員有意留隊，球隊會在收到經紀公司的市場報價後，再提出接近的合約狀態，這也是過往中信兄弟總能留下球員的方式。
不過陳子豪與其團隊秉初運動經紀，採取3階段不競價方式處理，且不告知各隊出價情形。首階段秉初提出希望至少6年合約，3年後球團可以有選擇權的方式提議，中信兄弟接受之外，更提出3年後球員可跳出成為技術性自由球員的合約方案，優於經紀方的提案，中信兄弟認為他們展現了願意留人的誠意。
然而首度報價的月薪數字，卻讓中信兄弟早早陷入競爭大幅落後局面。味全龍、富邦悍將，首度報價的月薪數字就超過90萬；留下朱育賢失利、爭取詹子賢失敗的樂天桃猿與台鋼雄鷹，加入戰局後更直接把平均月薪數字推上百萬，因此中信兄弟的合約提案早早就被「放置」，從來就不在陳子豪的目光範圍內，即便中信兄弟跟著味全龍與台鋼雄鷹進入到最終階段的選擇，但那比較像是給母隊「面子」，而不是真正的有在考慮其條件。
在等不到經紀團隊回覆的中信兄弟，看到新聞不斷報導陳子豪的合約長度持續增長，以及刪除更高合約報價的球隊後，中信兄弟認為陳子豪的合約能夠跟進部分的是年限，主動聯繫陳子豪方，再把保證合約範圍從6年變為7年。
不過中信兄弟的起始月薪，與其他球隊差距甚大，無轉隊費的球員選擇權與保證7年的合約，其實已喚不回陳子豪的目光，第2次報價後的隔天，陳子豪就決定轉戰味全龍，那個一開始就提出超高月薪的球隊，讓陳子豪覺得獲得了「尊重」。
或許中信兄弟有他們習慣的比價方式，也認為中信兄弟的招牌與過往不太難拿的激勵獎金模式，能夠讓球員更傾向留隊。不過在6隊的中華職棒環境、暴漲的大巨蛋票房收入時代，球員薪資的評估已跟過往不同，「合理」的薪資評估範圍是否與市場定價相符？則是這次中信兄弟失去陳子豪後，可能必須要思考的地方。
有不具名的球團高層表示：「要讓球員願意在行使FA後轉隊，其實是一件很不容易的事。畢竟對於球員來說，母隊就是他的舒適圈，因此要能夠吸引自由球員的目光，溢價一定是必須要做且一定要做的事情，不然根本沒有機會跟自由球員討論，甚至是最終吸引他加盟。」
但至少中信兄弟還是留下了詹子賢，並非在自由球員市場上兩手空空。雖然中信兄弟的出價，不若台鋼雄鷹所開出的7年平均月薪90萬來得優渥，但考量母隊熟悉度，以及詹子賢本人有留隊意願下，球團高層與詹子賢在洲際主場的促膝長談，最終得以留人成功。
明年的自由球員市場想必會更加刺激與精彩，先不論尚未取得自由之身的黃子鵬、林立或是陳傑憲與蘇智傑；今年已取得自由球員資格卻未行使的許基宏與林承飛，明年執行自由球員權利的機會也相當高。若中信兄弟與陣中自由球員的談約步伐趕不上市場變化的角度，可能又會有出價次數不多，就宣告出局的窘境。
正視自己的缺點 衛冕失利後狂龍大進補
要說今年自由球員市場上的大贏家，連補朱育賢、陳子豪，合計灑出總額1.78億元的味全龍，直接補上最缺乏的角落長打砲手位置，是明年中華職棒球季，最值得一看的球隊。之所以願意豪邁補強，是因為球隊高層給綠燈，認為今年就是自由球員市場上的大年，讓領隊丁仲緯積極洽談，最終完成補強計劃。
重新組軍回到中職賽場後，味全龍對於球隊的投資並不手軟，今年的衛冕失利、連季後賽都無法進入，是味全龍豪邁補人的最大原因。知情人士透露，雖然高層很支持球隊的訓練計畫，但陣容上面的缺點，其實大家都很清楚就是在攻擊端，進修是需要繼續做，但陣容也是要繼續補，看到自由球員市場上有味全龍最需要的長打砲手，因此決定積極買進。
不論是追逐朱育賢、還是競逐陳子豪，味全龍都展現積極態度。不論是朱育賢在乎的出國進修，或是陳子豪想要的高額月薪與跳脫權，味全龍都全力配合並主動提案。甚至有味全龍教練團成員，得知陳子豪深陷長考時，更主動聯繫解惑，以前輩角度給予安心建議，都是能納入兩員猛將的關鍵原因。