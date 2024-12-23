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▲AKIRA參加大陸時尚活動，獲頒「年度綜藝藝人獎」。（圖／AKIRA微博）

▲AKIRA參賽《披荊斬棘的哥哥4》，林志玲寫親筆卡片打氣。（圖／微博）

日星AKIRA（黑澤良平）和「台灣女兒」、超模林志玲6月度過結婚5周年木婚，混血獨子已經滿2歲，他昨（22）日出席大陸某頒獎典禮，被問到遭不少男人視為「全民情敵」的感受，AKIRA大笑說：「謝謝！」談到和林志玲的日常互動，AKIRA透露，老婆有時候會寫親筆信鼓勵他，那是自己感到最甜蜜的時刻。AKIRA昨天獲頒搜狐時尚盛典「年度綜藝藝人獎」，受訪時，被問及如何看待自己成為「全民情敵」，他聽完翻譯後露出靦腆的表情，大笑好幾聲，接著說：「謝謝！也希望大家繼續多多支持志玲！」而被問到最近和林志玲的婚姻生活，有沒有什麼甜蜜的瞬間，AKIRA大方分享：「其實我每天都很幸福，在有一些關鍵的時刻，她（林志玲）都會寫信給我，對我來說這是很甜蜜的事情。」林志玲曾經透過寫信的方式給予AKIRA力量，例如今年他參加大陸選秀節目《披荊斬棘的哥哥4》，林志玲親自寫一張「愛的小卡」幫另一半加油，曝光的哆啦A夢卡片，她用日文寫道：「這支是哆啦A夢的麥克風，只要擁有它，就能創造最棒的舞台！要相信自己喔！Akira is the Dance master（Akira是舞王）！」閃瞎眾人。