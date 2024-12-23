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2025年美國棒球名人堂候選名單中，備受矚目的日籍傳奇球星鈴木一朗正穩步朝著全票入選的歷史壯舉邁進。截至台灣時間23日，根據「Baseball Hall of Fame Vote Tracker」的公開數據，36張已公開選票中，鈴木一朗以100%的支持率領跑，成為全球棒球迷關注的焦點。名人堂入選門檻與規則 一朗有望成史上第二人根據美國棒球名人堂的規定，凡在大聯盟出賽滿10年以上，且自退役後經過5年的選手，均具備入選資格。選票由加入全美棒球記者協會超過10年的記者投票決定，每位記者最多可選出10位候選人，候選人需獲得75%以上的選票才能入選。截至目前，公開選票僅占總票數的9.3%，最終預計約有388張選票。儘管如此，鈴木一朗入選名人堂應毫無懸念，外界的關注焦點轉向他能否成為史上第二位全票入選名人堂的球員。至今，僅洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）於2019年以全票入選，野手尚無人達成此壯舉。鈴木一朗的歷史地位 有望成為野手第一人鈴木一朗是棒球史上最具影響力的野手之一，職業生涯締造超過3,000支安打的輝煌紀錄，以優雅的擊球技巧、卓越的守備和非凡的耐戰力，成為職棒界的傳奇人物。他的名人堂入選之路不僅象徵個人榮耀，更代表亞洲球員在大聯盟舞台的歷史性突破。與鈴木一朗一同入選的候選人中，生涯拿下251勝的CC Sabathia以34票、94.4%的支持率緊隨其後，而有資格競逐最後一年的Billy Wagner則獲得32票、88.9%的支持率。雖然這些球員在棒球史上也有舉足輕重的地位，但與鈴木一朗仍有顯著差距。若鈴木一朗成功以滿票入選，他將成為名人堂歷史上第二位、野手第一位以全票入選的球員。