我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。民進黨立委王義川周末到苗栗南庄演講，並說教育要從小做起，以後立法的時候才不會亂立。苗栗藍委邱鎮軍痛批王義川把政治仇恨灌輸給小孩，要求王義川道歉。邱鎮軍說，王義川平常在媒體前胡說八道就算了，現在還沾沾自喜發文說，來苗栗南庄跟小孩宣講？把政治仇恨灌輸給小孩，是存什麼心態？不知道當父母的看到這個，會覺得好玩還是憤怒？邱鎮軍說，政治進入高中、大學校園就很值得被譴責，這個畫面看過去，這些孩子也不過國小而已！「我覺得非常不可思議！王義川請為你的言行向苗栗的家長跟孩子們道歉！」王義川對此回應，「上週六晚上我和朋友的私人聚會分享立法委員心得和這幾天的衝突，現場都是我的朋友和他們的家人，到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！ 當時才八點多，我在分享的時候，難道要叫小朋友：小朋友不要聽，趕快去睡覺嗎？」