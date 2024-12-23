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立法院上週五院會在藍綠大亂鬥中通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法草案，但藍綠皆證實事前曾密商折衷方案，只是後來破局。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批，藍綠密商白營全被蒙在鼓裡，而民進黨一邊密商、一邊暴力佔領議場的兩面手法也玩到淋漓盡致。黃國昌昨指出，上週五院會綠委指著立法院長韓國瑜的鼻子痛罵他是中國走狗；然而民進黨檯面上怒吼的戲碼背後，「許多綠營支持者不知道的是，原來在上週三第一次黨團協商破裂後，卓榮泰偷偷跑去找韓院長，向韓院長提出『折衷妥協方案』。」且綠營還找國民黨主席朱立倫表明「只三讀《選罷法》，《憲訴法》待24日處理完大法官人事同意權後再表決，《財劃法》暫緩修法，給行政院4到6個月的時間再提出新草案版本」的條件。黃國昌指出，這個檯面下的交易讓人恍然大悟，原來上周四下午三時原訂的黨團協商之所以取消，「民進黨表面上是要做出沒什麼好談的氛圍以號召動員場外群眾，實際上則是由黨團幹部在原訂協商時間私底下跑去找韓院長，希望談成前述的交易」。玩兩面手法的伎倆，可謂是玩得淋漓盡致。他也坦承自己對這個私下暗盤交易「十分驚訝」，儘管如此，「從頭到尾被蒙在鼓裡的台灣民眾黨，我們選擇的就是直道而行」。黃國昌並強調，台灣民眾黨黨團絕對不會同意這種「獎賞暴力癱瘓國會的作惡者、背棄台灣多數民意」的協議，即使只有8票，輸了表決亦在所不惜！