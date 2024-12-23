藍白聯手日前攜手將《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》等三大修法闖關成功，而在場外也有民團號召「青鳥」抗議；不過民進黨立委王義川週末到苗栗南庄宣講時，竟直接向孩童說「教育要從小做起，以後立法的時候才不會亂立」，遭質疑將政治仇恨帶給校孩童、洗腦孩童，引發爭議，甚至連綠粉都看不下去了。
王義川21日晚間在Threads上傳一段影片，內容提到「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」。從影片可以看到，王義川對台下約幼兒園年紀的小朋友說「今天跟各位來賓上課，教育要從小做起，以後去立法的時候才不會亂立，昨天立法院修了3個惡法：一個選罷法、一個財政收支劃分法、一個憲法訴訟法，亂修之後都會影響你們的未來…各位小朋友有沒有甚麼問題？好！這位妹妹妳有甚麼問題？」此時台下一位妹妹舉手發問「修惡法到底是什麼？」王義川回應，「修惡法是什麼喔！修惡法就是修了不好的法，會影響你們的未來，好！今天說明會就到這裡」。
影片曝光後，立刻引發網友討論，紛紛留言痛批「政治介入校園更何況是幼稚園犯法了你知道嗎」、「你會不會太扯啊？對未成年的小孩子講這些政治語言適合嗎？」、「你覺得跟幼童講那些適合？做一個成熟的立委，大人耶，搞不清楚什麼能做什麼不能做啊！幹什麼立委！自己辭職啦」、「對小孩講這些東西幹什麼，家長們有同意嗎」、「很有趣，一堆人嘲笑中國人從小被洗腦，然後自己卻也做出一樣的事情，一樣從小洗孩子的腦」、「我覺得太過了...就算你只是表演，每件事都有它的界線在，這件事情上我挺不下去，這個年紀的課程連公民都還沒開始上欸。」
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