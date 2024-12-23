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日本武士隊本屆12強成員、歐力士22歲游擊手紅林弘太郎，近日參加少年棒球教室活動時，被問到12強面對到最強對手是誰，直言由於只輸給台灣，所以認為台灣是最強的，雖然無法在冠軍賽上場，但他勉勵自己能在新球季繳出好表現，爭取入選2026年世界棒球經典賽。「整屆賽會我們只有輸給台灣，所以我的答案是台灣。」另外當被問到首次披上日本武士隊戰袍時的經歷，紅林弘太郎直言是很棒的經歷，無緣在冠軍賽登場面對台灣雖然遺憾，但他會把這個化作動力。「這是生涯第一次代表日本隊參賽，是很棒的經驗，但最後是輸球結局。這也會成為我的目標，讓我更想挑戰成為經典賽一員。」身高187公分的紅林弘太郎2月才將滿23歲，自生涯第2年起便站穩歐力士當家游擊手大位，更是日本棒壇備受矚目的新生代游擊手之一，本季於日職出賽136場，繳出2成47打擊率、2轟與38分打點成績單，12月初也獲球團肯定，調薪增加700萬，明年年薪達到7900萬日幣。世界棒球經典賽將於2026年舉行，第一階段共計20支球隊分成4組進行分組循環賽，目前已確定16支進入正賽隊伍，台灣則將從資格賽打起，與南非、西班牙與尼加拉瓜競爭，第1名獲直接晉級會內賽資格，第2、3名則再交手，勝者同樣晉級會內賽。經典賽資格賽會於2025年2月21日在台灣大巨蛋開打，台灣首戰晚間19點對戰西班牙。