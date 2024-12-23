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台中市政府顧問蔡壁如昨天證實將參選民眾黨中央委員，《鏡週刊》昨晚報導，友人透露蔡壁如在2個前提下「願扛重責代理主席」，現任中央委員江和樹大反彈，強調「我真的無法接受」！認為這是媒體見縫插針，而非蔡壁如本意。對於她是否應先辭市府顧問再參選，江和樹透露「應該有名目了，我們就等待消息吧」。民眾黨創黨元老、台中市政府顧問蔡壁如昨天證實將參選黨中央委員，由於中央委員具備代理主席資格，《鏡週刊》報導，蔡壁如動念參選中央委員之前，中央委員林富男曾試探問過蔡壁如，是否有意願整合民眾黨，且只要黨決定推派代理主席、其他中央委員有共識要她出面的前提下，蔡壁如絕對願意扛下重責。曾被媒體點名為「蔡壁如派」的民眾黨現任中央委員江和樹表示，蔡壁如若要選中央委員，資格當然沒有問題，更別說「當初阿北指定要給，她就不要了」。但拜託這時候別再討論代理黨主席的問題，因為民眾黨此時此刻都在慰留柯文哲，「現在講這個我們會撕裂，對壁如姐也不好」，他相信這消息是媒體見縫插針，絕不是蔡壁如本意，「如果真的這樣做，我真的無法接受，我沒想讓柯文哲請辭，我們要繼續支持他」。至於蔡壁如若當選中央委員，依法不能擔任台中市政府顧問，是否應先辭職一事，江和樹透露「她應該會主動向盧市長請辭啦！應該不用盧市長（開口）啦！」並透露「這件事應該有一個名目了，我們就等待消息吧！」