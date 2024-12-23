最近高鐵爭議事件不停歇，繼日前幾起自由座搶位事件之後，又有網友最近搭高鐵發現，乘客搭車時帶了超巨大的貨物行李上車，甚至橫躺擺放直接把車廂的出入口給堵死，就像是韓國電影《屍速列車》為了抵禦殭屍推疊的物品般，讓同節車廂的外國乘客也非常傻眼，這也讓人好奇台灣高鐵在行李上的規範是如何。對此，台灣高鐵也出面回應：「車廂嚴禁以物品阻礙通道，若乘客不配合移開，就會請乘客自最近車站下車。」
乘客時小姐在社群平台分享表示，自己在12月21日搭乘北上高鐵624號列車前往南港，當天人多所以站在走道上，結果經過新竹時，才發現列車行李放置位置有「兩個以尼龍束帶綁縛的紙箱」橫放在行李箱架上，體積大到直接堵死車廂門，造成人員進出的困難。
「看到這樣大型行李堵在門口，還以為坐到貨物車廂，連外國遊客都相當傻眼」時小姐也分享後續：「後來兩個紙箱擁有者在桃園站準備下車，但因為行李阻擋下車動線，導致上下車速度緩慢，要上車的旅客還緊急喊：『我們還沒上車！我們要上車』，深怕車門就這樣關閉，雖然沒有人生氣，但也覺得能帶這個大紙箱上車的民眾有些離譜」。
高鐵超大行李橫躺堵死門！乘客苦笑：當喪屍來了可保護
時小姐對於這樣的奇遇也有些困惑表示：「這種大型貨物如何能上車廂？沒有違反高鐵的規定嗎？如果有意外，無法逃生真的好危險，唯一的用處應該是喪屍來襲時，可以起保護作用吧！」
時小姐強調：「發文的初衷不是要找高鐵人員麻煩，而是希望藉由此事件提升乘客的公德心和危機意識的培養，當然，如果真的有人有大型貨運要親自運輸，認為高鐵可以考慮一下加開貨物車廂，不然就嚴格執行乘車規則，不要讓超材積（尺寸）的物品上車。」
高鐵行李相關規定是什麼？高鐵回應了
而對於該起事件，高鐵也出面回應表示，該班高鐵列車人員並未接到旅客反映有車門遭到阻擋，致無法上下車的情況，因此無法確認當時情況或是照片角度問題，不過高鐵車廂嚴禁以物品阻礙通道，列車組員若於車上發現影響通道之物品，均會主動要求旅客立即移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。
高鐵重申車廂攜帶行李規定，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤，除呼籲旅客配合遵守，更勿以大件物品阻擋車廂走道門，避免影響其他旅客進出。旅客若發現影響乘車安全情形，請立即向列車組員反應，以利即時處理、確保營運安全。
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「看到這樣大型行李堵在門口，還以為坐到貨物車廂，連外國遊客都相當傻眼」時小姐也分享後續：「後來兩個紙箱擁有者在桃園站準備下車，但因為行李阻擋下車動線，導致上下車速度緩慢，要上車的旅客還緊急喊：『我們還沒上車！我們要上車』，深怕車門就這樣關閉，雖然沒有人生氣，但也覺得能帶這個大紙箱上車的民眾有些離譜」。
高鐵超大行李橫躺堵死門！乘客苦笑：當喪屍來了可保護
時小姐對於這樣的奇遇也有些困惑表示：「這種大型貨物如何能上車廂？沒有違反高鐵的規定嗎？如果有意外，無法逃生真的好危險，唯一的用處應該是喪屍來襲時，可以起保護作用吧！」
時小姐強調：「發文的初衷不是要找高鐵人員麻煩，而是希望藉由此事件提升乘客的公德心和危機意識的培養，當然，如果真的有人有大型貨運要親自運輸，認為高鐵可以考慮一下加開貨物車廂，不然就嚴格執行乘車規則，不要讓超材積（尺寸）的物品上車。」
高鐵行李相關規定是什麼？高鐵回應了
而對於該起事件，高鐵也出面回應表示，該班高鐵列車人員並未接到旅客反映有車門遭到阻擋，致無法上下車的情況，因此無法確認當時情況或是照片角度問題，不過高鐵車廂嚴禁以物品阻礙通道，列車組員若於車上發現影響通道之物品，均會主動要求旅客立即移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。
高鐵重申車廂攜帶行李規定，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤，除呼籲旅客配合遵守，更勿以大件物品阻擋車廂走道門，避免影響其他旅客進出。旅客若發現影響乘車安全情形，請立即向列車組員反應，以利即時處理、確保營運安全。