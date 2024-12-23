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▲有民眾搭乘高鐵攜帶超大紙箱上車，橫躺擺放導致同節車廂的民眾上下車都有些困難。（圖/乘客時小姐提供）

▲乘客時小姐好奇這麼大的紙箱是否違反高鐵行李相關規定，表示出入口被行李堵住的話，遇到危險事故逃生也會受到影響。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）

▲高鐵重申車廂攜帶行李規定，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

最近高鐵爭議事件不停歇，繼日前幾起自由座搶位事件之後，又有網友最近搭高鐵發現，乘客搭車時帶了超巨大的貨物行李上車，甚至橫躺擺放直接把車廂的出入口給堵死，就像是韓國電影《屍速列車》為了抵禦殭屍推疊的物品般，讓同節車廂的外國乘客也非常傻眼，這也讓人好奇台灣高鐵在行李上的規範是如何。對此，台灣高鐵也出面回應：「車廂嚴禁以物品阻礙通道，若乘客不配合移開，就會請乘客自最近車站下車。」乘客時小姐在社群平台分享表示，自己在12月21日搭乘北上高鐵624號列車前往南港，當天人多所以站在走道上，結果經過新竹時，「看到這樣大型行李堵在門口，還以為坐到貨物車廂，連外國遊客都相當傻眼」時小姐也分享後續：「，雖然沒有人生氣，但也覺得能帶這個大紙箱上車的民眾有些離譜」。時小姐對於這樣的奇遇也有些困惑表示：時小姐強調：「發文的初衷不是要找高鐵人員麻煩，，不要讓超材積（尺寸）的物品上車。」而對於該起事件，高鐵也出面回應表示，，不過高鐵車廂嚴禁以物品阻礙通道，，除呼籲旅客配合遵守，更勿以大件物品阻擋車廂走道門，避免影響其他旅客進出。