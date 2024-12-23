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美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥當家球星Vladimir Guerrero Jr.，在休賽季與球隊展開延長合約談判，根據外媒報導藍鳥提出一份價值3.4億美元（約合111億新台幣）的延長合約，但Guerrero Jr.表示藍鳥的報價與自己期望的相去甚遠，因此拒絕了藍鳥的報價，據傳Guerrero Jr.本人希望獲得一份至少5億美元（約新台幣164億元）的合約，目前雙方談判陷入僵局。根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導指出，藍鳥在休賽季積極補強，除了展開與Guerrero Jr.續約談判外，藍鳥也開始評估交易Bo Bichette的可能性，傳出Alex Bregman和Corbin Burnes都是球隊補強目標，但隨著與Guerrero Jr.的談判陷入僵局，藍鳥的補強計劃也跟著延宕。若藍鳥選擇滿足Guerrero Jr.的需求，那今年的自由市場上，藍鳥將沒有太多的空間能夠進行補強，如果最終談判破裂藍鳥將失去一名核心打者，這也讓藍鳥球團陷入兩難。但也不排除雙方談判破裂的話，藍鳥會選擇將Guerrero Jr.擺上交易桌，如何交易也將影響藍鳥未來的走向，在Guerrero Jr.成為自由球員前獲取回報，隨著自由市場大物的減少，藍鳥的腳步也必須加快，才不會在今年休賽季空手而歸。