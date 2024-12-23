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美國總統當選人川普再度對跨性別族群態度不友善！他近來出席活動時誓言，將在上任就職的第一天「終結跨性別精神錯亂」，強調未來美國政府的官方政策只會有兩種性別，就是「男性和女性」。綜合法新社等外媒報導，川普22日在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）出席活動，期間他在活動中的談話表示，在他上任之後要結束「跨性別的瘋狂舉動」，並稱要結束「覺醒文化」。川普表示，「我將簽署行政命令，終結兒童生殖器殘割、將跨性別者逐出軍隊和我們的小學、中學和高中。」川普還在談話中承諾，將「不讓男性參加女子體育」，強調「美國政府的官方政策將只有兩種性別：男性和女性」。跨性別議題近年來困擾美國政壇，民主黨和共和黨所控制的州在諸如醫療、相關書籍在公共或學校圖書館上架等政策上南轅北轍。2024巴黎奧運期間，川普也頻頻挑起性別爭議，曾表示「巴黎奧運中，有2名變性人，他們原本是男人，變性為女性後參加拳擊賽。」雖然未直接點名，但外界普遍認為，川普是在暗指我國女子拳擊選手林郁婷以及阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）。